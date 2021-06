Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Αγνώριστος ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ανησυχία για την υγεία του

Έκδηλη η ανησυχία κατοίκων ακόμη και σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει χάσει σημαντικό σωματικό βάρος.

Φωτογραφία: NK News

Ο καθένας στη Βόρεια Κορέα είναι στενοχωρημένος από την απώλεια βάρους του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ένας ανώνυμος κάτοικος στη Πιονγιάνγκ στα κρατικά ΜΜΕ της χώρας, αφού παρακολούθησε ένα πρόσφατο βίντεο του Κιμ.

Το σπάνιο δημόσιο σχόλιο για την υγεία του Κιμ, δημοσιοποιείται αφού οι ξένοι αναλυτές παρατήρησαν στις αρχές Ιουνίου, ότι ο αυταρχικός ηγέτης, για τον οποίο πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 37 ετών, εμφανίστηκε να έχει χάσει σημαντικό σωματικό βάρος.

«Το θέαμα του σεβαστού στρατηγού (Κιμ Γιονγκ Ουν) να φαίνεται αδυνατισμένος, ραγίζει τις καρδιές των ανθρώπων τόσο πολύ» δήλωσε ο άγνωστος, στη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε την Παρασκευή στο κρατικό δίκτυο KRT. «Όλοι λένε ότι δακρύζουν» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στο απόσπασμα του βίντεο, εμφανίζονται κάτοικοι της Πιονγιάνγκ να παρακολουθούν μία γιγαντοοθόνη στον δρόμο, που παρουσιάζει ένα κονσέρτο, το οποίο παρακολούθησε ο Κιμ και αξιωματούχοι του κόμματος, μετά από μία διάσκεψη της ολομέλειας του Κόμματος των Εργατών της Κορέας (WPK). Στην παρουσίαση δεν έγινε λόγος για την αιτία της απώλειας βάρους του Κιμ.

Όταν ο ίδιος εμφανίστηκε στα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο, μετά από δημόσια απουσία ενός μηνός, αναλυτές της ηλεκτρονικής σελίδας ειδήσεων NK News που έχει την έδρα της στη Σεούλ και παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, παρατήρησαν ότι το ρολόι του εμφανίζονταν να έχει δεθεί πιο σφιχτά από τις προηγούμενες φορές, γύρω από τον – εμφανώς - πιο αδυνατισμένο καρπό του χεριού του.

Με δεδομένο στο ασφυκτικό έλεγχο που ασκεί ο Κιμ στην εξουσία της Βόρειας Κορέας, αλλά και την αβεβαιότητα των σχεδίων για τη διαδοχή του, τα διεθνή ΜΜΕ, οι υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά και ειδικοί παρακολουθούν στενά την υγεία του.

Οι εικασίες γύρω από την υγεία του στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς κλιμακώθηκαν δραματικά, αφού ο ίδιος είχε απουσιάσει από τους επετειακούς εορτασμούς για τον ιδρυτή του κράτους της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, στις 15 Απριλίου, για να εμφανιστεί δημόσια στις αρχές Μαΐου.

Το 2014, τα κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Κιμ υπέφερε από «δυσφορία» μετά από μακρά περίοδο απουσίας από δημόσιες εμφανίσεις.

