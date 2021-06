Αθλητικά

Formula 1: “Καλπάζει” ο Φερστάπεν

Ολοταχώς προς τον τίτλο οδεύει ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull.

Την τέταρτη φετινή νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 πέτυχε σήμερα ο Μαξ Φερστάπεν, τερματίζοντας άνετα πρώτος στο αυστριακό γκραν πρι, στη Στυρία στην πίστα του Σπίλμπεργκ.

Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, άφησε στη δεύτερη θέση τον Βρετανό, Λιούις Χάμιλτον, της Mercedes και άνοιξε, ακόμη περισσότερο, τη διαφορά του στη βαθμολογία από τον κάτοχο του τίτλου. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός της Mercedes, Βαλτέρι Μπότας.

