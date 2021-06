Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρο: Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια

Ελπίζουμε πως θα ελεγθεί πριν πέσει η νύχτα, δήλωσε στον ΑΝΤ1, ο δήμαρχος Πάρου

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάρο τις τελευταίες ώρες εξαιτίας πυρκαγιάς στο νησί όπου μεταβαίνουν πρόσθετες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 11.00 το πρωί στη θέση Κωστός - σε μια περιοχή χορτολιβαδική. Άμεσα κινητοποιήθηκε το σύνολο της

Πυροσβεστικής δύναμεις του νησιού, κι ειδκότερα 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα - ενώ υπήρξε και βοήθεια από υδροφόρες - καθώς και 2 αεροσκάφη.

Γρήγορα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αλλά σε τμήματα του νησιού, όπου μεταβαίνουν πρόσθετες δυνάμεις της Πυροσβεστικής , από τη Νάξο, τη Σάμο και το Πειραιά. Συνολικά 20 άνδρες της ΕΜΑΚ με 9 οχήματα και 3 ειδικά πεζοπόρα τμήματα.

Ο αέρας είναι σύμμαχος των δυνάμεων κατάσβεσης αλλά για τα δεδομένα της έκτασης του νησιού η φωτιά θεωρείται μεγάλη και θέλουν να την ελέγξουν πριν πέσει το σκοτάδι.

"Η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση 200 μέτρων απο τα σπίτια", τόνισε ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Ευελπιστούμε πως η φωτιά θα ελεχθεί πριν πέσει η νύχτα", υπογράμμισε ο κ. Κωβαίος επισημαίνοντας την ανάγκη συντονισμου ανάμεσα στις επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης.

