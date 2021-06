Οικονομία

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ

Ο προγραμματισμός πληρωμών από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.

Την ολοκλήρωση της καταβολής των συντάξεων Ιουλίου, την πληρωμή των αναδρομικών του ν. 4760/2020 για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ, για την εβδομάδα 28 Ιουνίου-2 Ιουλίου. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περί τα 1,3 δισ. ευρώ σε περίπου 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 28 Ιουνίου-2 Ιουνίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου θα καταβληθούν 472,7 εκατ. ευρώ σε 861.799 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιουλίου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την Τρίτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 543,3 εκατ. ευρώ σε 913.522 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Ιουλίου των συνταξιούχων του Δημοσίου και αυτών που προέρχονται από τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια ημέρα (29 Ιουνίου) θα γίνει η πληρωμή των αυξήσεων που προκύπτουν από τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης, μετά τις 13/5/2016.

Ιουλίου των συνταξιούχων του Δημοσίου και αυτών που προέρχονται από τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια ημέρα (29 Ιουνίου) θα γίνει η πληρωμή των αυξήσεων που προκύπτουν από τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης, μετά τις 13/5/2016. 14,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 480 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους για παροχές του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

Τέλος, 11.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 23 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Την Τρίτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 9,3 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Ιουλίου, στη βάση του ν. 4778/2021.

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ, για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης, μετά τις 13/5/2016, θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πληρωμή η καταβολή των αναδρομικών από την εφαρμογή του ν. 4760/2020. Για το ποσό της καταβολής και τον αριθμό των δικαιούχων θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τον e-ΕΦΚΑ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

10 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

6,5 εκατ. ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

5,5 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

3. Από τον ΟΠΕΚΑ την Τετάρτη 30 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

71,5 εκατ. ευρώ σε 171.947 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

57 εκατ. ευρώ σε 261.622 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

30,8 εκατ. ευρώ σε 252.668 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

12,2 εκατ. ευρώ σε 12.221 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

11,4 εκατ. ευρώ σε 35.047 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

23,1 εκατ. ευρώ σε 124.340 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

233.799 ευρώ σε 6.646 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

94.968 ευρώ σε 119 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

167.538 ευρώ σε 2.735 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

Τέλος, σημειώνεται ότι για την ερχόμενη εβδομάδα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

