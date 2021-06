Οικονομία

Αυξημένος έλεγχος σε τουρίστες από τη Ρωσία

Την τροποποίηση της πολιτικής αφίξεων από τη Ρωσία, αποφάσισε το υπυργείο Τουρισμού, με γνώμονα την υγειονομική ασφάλεια των τουριστών, των εργαζομένων στον κλάδο του Ελληνικού Τουρισμού καθώς και των πολιτών..



Συγκεκριμένα, λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δ του SARS-CoV-2 στη Ρωσία, από τις 30 Ιουνίου 2021 και εξής όλοι οι ταξιδιώτες οι οποίοι φτάνουν στην Ελλάδα προερχόμενοι από τη Ρωσία θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση αρνητικού τεστ PCR ή rapid test. Το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό και ισχύει για όλους τους τουρίστες από τη Ρωσία, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε όχι.



Επιπλέον, όλοι οι ταξιδιώτες από τη Ρωσία θα υποβάλλονται σε τεστ κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.



Η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

