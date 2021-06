Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ήρθε ο Λούκας Τέιλορ

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έφθασε στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές.

Έφθασε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος πλάγιος αμυντικός, Λούκας Τέιλορ, που θα αποτελέσει πιθανότατα την πρώτη μεταγραφή του “Δικέφαλου του Βορρά” για την καινούργια αγωνιστική περίοδο.

Ο 26χρονος αμυντικός ήρθε από την Ουκρανία, όπου αγωνίζονταν στην Ντνίπρο, ολοκλήρωσε το συμβόλαιο του, έμεινε ελεύθερος και όπως φαίνεται, αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ για να μετακινηθεί στον Κυπελλούχο Ελλάδας.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής θα περάσει τη Δευτέρα ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του.

