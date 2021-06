Κόσμος

Κορονοϊός - Λουξεμβούργο: Θετικός ο Πρωθυπουργός Μπετέλ

Σε καραντίνα τέθηκε ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο οποίος πριν από λίγα 24ωρα συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε.

Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, τέθηκε σε 10ήμερη καραντίνα, αφού βρέθηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο 48χρονος Μπετέλ έχει κάνει μόνο μία δόση του εμβολίου για την COVID-19 μέχρι τώρα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αλλά κανείς από τους υπόλοιπους 26 ηγέτες δεν θεωρείται “στενή επαφή” του.

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στο Λουξεμβούργο, στενές επαφές ενός ασθενούς θεωρούνται όσοι έμειναν για περισσότερα από 15 λεπτά μαζί του σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων, χωρίς να φορούν μάσκα. Στη διήμερη σύνοδο των Βρυξελλών, όμως, τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες, όπως επεσήμανε μια εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού.

Ο Ξαβιέ Μπετέλ έχει ελαφρά συμπτώματα (πυρετό, πονοκέφαλο), αλλά θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με τηλεργασία. Ο φιλελεύθερος πολιτικός έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca στις 6 Μαΐου.

Στο Λουξεμβούργο, μια χώρα περίπου 600.000 κατοίκων, έχουν καταγραφεί 70.600 κρούσματα και 818 θάνατοι από την αρχή της πανδημίας.

