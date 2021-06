Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρο: Διάσπαρτες εστίες - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο. Εξασθένησαν οι άνεμοι.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα όσον αφορά την πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κώστος της Πάρου, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι και εκτείνεται σε ένα μεγάλο μέτωπο.

Η φωτιά, που έχει ακόμη αρκετές διάσπαρτες εστίες, πλησίασε κοντά 200 μέτρα από σπίτια, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, έως τώρα τουλάχιστον, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Οι άνεμοι εξασθένησαν, εξέλιξη η οποία βοηθάει το έργο των πυροσβεστών.

Στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 37 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι τη δύση του ηλίου, επιχειρούσαν επίσης τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην Πάρο έσπευσαν ακτοπλοϊκώς άλλοι 18 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.

Παράλληλα, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στέφανου Κουλουκούρη, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο νησί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Εικόνες: parosnews.net / parianostypos.gr

