Γαλλία – Περιφερειακές εκλογές: “Βατερλώ” για την Λεπέν

Η ακροδεξιά δεν εξασφαλίζει καμία περιφέρεια, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο Εθνικός Συναγερμός (RN), το κόμμα της άκρας δεξιάς της Μαρίν Λεπέν, δεν κατάφερε να κερδίσει τη μοναδική περιφέρεια στην οποία είχε ελπίδες να επικρατήσει, στον δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών, όπως δείχνουν τα έξιτ πολ.

Ο υποψήφιος του RN Τιερί Μαριανί στην περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής (PACA) έρχεται δεύτερος, με ποσοστό 44,2% πίσω από τον Ρενό Μιζελιέ των Ρεπουμπλικάνων που συγκεντρώνει ποσοστό 55,8%, σύμφωνα με ένα έξιτ πολ της εταιρείας IFOP. Παρόμοια ποσοστά δίνει στους δύο διεκδικητές και μια δεύτερη δημοσκόπηση, της Opinionway.

Σε μια άλλη κρίσιμη περιφέρεια, την Ω-ντε-Φρανς (Άνω Γαλλία), τα έξιτ πολ δείχνουν άνετη νίκη του συντηρητικού Ξαβιέ Μπερτράν, πιθανού υποψήφιου για την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2022.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο ήταν επιτυχής η στρατηγική της Λεπέν να «μαλακώσει» την εικόνα του αντιμεταναστευτικού, ευρωσκεπτικιστικού κόμματός της προκειμένου να εξασφαλίσει ψήφους από την παραδοσιακή δεξιά. Οι αναλυτές επισημαίνουν πάντως ότι η διαφαινόμενη αποτυχία του κόμματός της να κερδίσει δύο από τα προπύργιά του δεν προσφέρεται για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές.

