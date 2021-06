Κόσμος

Μπανγκλαντές: Φονική έκρηξη ισοπέδωσε κτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί και τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη, που προκάλεσε επίσης ζημιές σε δύο λεωφορεία και σε άλλα γειτονικά κτήρια.

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε αργά απόψε στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα.

Τα αίτια της έκρηξης, στο ισόγειο ενός τριώροφου κτηρίου, στην πολυσύχναστη συνοικία Μογμπαζάρ, δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Μέχρι στιγμής έχουμε πληροφορίες για 7 νεκρούς και 50 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία», είπε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής Αστυνομίας, Σαφικούλ Ισλάμ.

Επτά γειτονικά κτήρια και δύο λεωφορεία υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, η οποία αποδίδεται σε διαρροή αερίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πάρο: Διάσπαρτες εστίες - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Euro 2020: Η Τσεχία πέταξε έξω την Ολλανδία (βίντεο)