Μίλος Ζέμαν: “Αηδιαστικά” τα διεμφυλικά άτομα

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Προέδρου της Τσεχίας.

Ο Πρόεδρος της Τσεχίας, Μίλος Ζέμαν, σχολιάζοντας σήμερα τον ουγγρικό νόμο που απαγορεύει στα σχολεία τη χρήση υλικού που προβάλλει την ομοφυλοφιλία, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θεωρεί «αηδιαστικά» τα διεμφυλικά άτομα.

Ο Ζέμαν απαντούσε σε ερώτηση για τον νόμο της Ουγγαρίας που απαγορεύει να διανέμεται στα σχολεία υλικό το οποίο θεωρείται ότι προωθεί την ομοφυλοφιλία και την αλλαγή φύλου.

«Αν υποβληθείς σε επέμβαση αλλαγής φύλου, ουσιαστικά διαπράττεις το αδίκημα του αυτοτραυματισμού. Κάθε χειρουργείο είναι επικίνδυνο και για μένα αυτά τα διεμφυλικά άτομα είναι αηδιαστικά», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι CNN Prima.

Ο ουγγρικός νόμος επικρίθηκε έντονα από τα αντιπολιτευόμενα κόμματα της Ουγγαρίας, από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής, την περασμένη εβδομάδα, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τον Ούγγρο ομόλογό του, Βίκτορ Όρμπαν, να σεβαστεί τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ή να αποχωρήσει από την Ένωση.

Ο Ζέμαν είπε ότι η καταδίκη του νόμου ισοδυναμεί με ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας.

Στην Τσεχία ο Πρόεδρος έχει περιορισμένες εξουσίες, όμως ο Ζέμαν και οι προκάτοχοί του ασκούν έντονη επιρροή στην κοινή γνώμη. Ο Ζέμαν είχε επικρίνει επίσης τη μετανάστευση από μουσουλμανικές χώρες.

«Ο Όρμπαν λέει ότι δεν είναι κατά των ομοφυλόφιλων, αλλά κατά της χειραγώγησης, όχι μόνο των γονιών αλλά και των παιδιών, στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να διαφωνήσω μαζί του, επειδή είμαι πολύ ενοχλημένος με τις σουφραζέτες, το κίνημα Me Too και το Prague Pride», συμπλήρωσε.

