Παναθηναϊκός: Τέλος και τυπικά ο Ντρεοσί

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το “τριφύλλι” θα πορευθεί χωρίς αθλητικό διευθυντή.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η θητεία του Πιερ Ντρεοσί στον Παναθηναϊκό.

Ο Γάλλος αθλητικός διευθυντής “αποχαιρέτησε” τους “πράσινους” την Παρασκευή, κατά την ολιγοήμερη παραμονή του στην Αθήνα, προκειμένου να μαζέψει πράγματα του, να παραδώσει σπίτι και αυτοκίνητο και εν συνεχεία να λύσει τη συνεργασία του με το “τριφύλλι”.

Ο Παναθηναϊκός θα πορευθεί για πρώτη φορά μετά από χρόνια χωρίς τεχνικό διευθυντή, με το βάρος των μεταγραφών να “πέφτει” στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

