Κοινωνία

Ντέπυ Γκολεμά: Πέθανε η αδερφή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολες ώρες για την γνωστή δημοσιογράφο και τηλεκριτικό. Η συγκινητική ανάρτησή της.

Δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τη Ντέπυ Γκολεμά, αφού έφυγε από τη ζωή η αδερφή της, Μάγδα.

Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε η δημοσιογράφος και τηλεκριτικός με μια ανάρτησή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Η Ντέπυ Γκολεμά κοινοποίησε, λοιπόν, μια φωτογραφία της πολυαγαπημένης της αδερφής και τη συνόδευσε με μία συγκινητική ανάρτηση.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας, τέλος

Φωτιά στην Πάρο: Διάσπαρτες εστίες - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής (βίντεο)

Γαλλία – Περιφερειακές εκλογές: “Βατερλώ” για την Λεπέν