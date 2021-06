Life

Γιατί οι εξωστρεφείς έλκουν τους εσωστρεφείς και το αντίστροφο

4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κάθε τέτοιο ζευγάρι για τη σχέση του, που κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

Σίγουρα γνωρίζεις τουλάχιστον ένα τέτοιο ζευγάρι. Που ο ένας είναι κοινωνικός, ομιλητικός, λέει αστεία, προθυμοποιείται να βοηθήσει ή παίρνει πρωτοβουλίες για εξόδους. Και ο άλλος μιλάει λιγότερο και είναι πιο κλειστός χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν είναι ευγενικός και καλόκαρδος.

Είναι ο γνωστός συνδυασμός εσωστρεφή με εξωστρεφή που, όπως φαίνεται, κάθε άλλο παρά τυχαίος είναι.

Κι αν η πιο πάνω περιγραφή κάτι σου θυμίζει, έχεις σίγουρο έναν λόγο παραπάνω να συνεχίζεις να διαβάζεις. Και να μάθεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι προκειμένου να κατανοήσεις πώς αυτή η σχέση μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να λειτουργήσει καλύτερα. Ορίστε λοιπόν τι χρειάζεται να ξέρεις…

