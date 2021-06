Αθλητικά

Euro 2020: Το Βέλγιο “γονάτισε” την Πορτογαλία (βίντεο)

Οι “κόκκινοι διάβολοι” προκρίθηκαν στους “8” του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αποκλείοντας τους κατόχους του τροπαίου.

Το Βέλγιο μπορεί να μην έπιασε καλή απόδοση, αλλά βρήκε μία φάση στο πρώτο μέρος και με το γκολ του Τοργκάν Αζάρ, νίκησε με 1-0 την Πορτογαλία και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Euro 2020, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία.

Η κάτοχος του τροπαίου, Πορτογαλία, ήταν καλύτερη, έχασε περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν θα μπορέσει να υπερασπιστεί το “στέμμα” που είχε κατακτήσει στην Γαλλία το 2016. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος, στο τρίτο σερί ντέρμπι που έδωσε, γνώρισε την δεύτερη ήττα στο τουρνουά, μετά το 4-2 από την Γερμανία κι αποχαιρετά τη διοργάνωση με δύο ήττες, μία ισοπαλία και μία νίκη.

Από την άλλη η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έκανε το 4x4 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δικαιολογημένα συνεχίζει να ελπίζει ότι θα φτάσει έως το τέλος. Μπροστά της τώρα θα έχει έναν ακόμη φαβορί για το τρόπαιο (Ιταλία), αλλά είναι τέτοια η ποιότητα των παικτών που διαθέτει που τους αρκεί μία φάση για να σκοράρουν, όπως συνέβη απόψε στη Σεβίλλη με τον Τοργκάν Αζάρ.

Στα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα, οι δυο ομάδες επεδίωξαν κυρίως να διαφυλάξουν τα νώτα τους και δεν τους ενδιέφερε πώς θα επιτεθούν προς την αντίπαλη εστία. Η μία περίμενε από την άλλη να κάνει το λάθος, με τους Ίβηρες να βρίσκουν μία τέτοια φάση, με τον Ρενάτο Σάντσες στο 6΄ να “κλέβει” τη μπάλα και να βγάζει ασίστ στον Ζότα, το σουτ του οποίου ήταν απελπιστικά άστοχο μέσα από την περιοχή.

Στο 25΄ ο Κουρτουά έκανε δύσκολη επέμβαση στο απευθείας φάουλ του Κριστιάνο Ρονάλντο κι ενώ όλα έδειχναν ότι οι ομάδες θα έμπαιναν ισόπαλες χωρίς τέρματα στ’ αποδυτήρια, το ακίνδυνο μέχρι τότε επιθετικά Βέλγιο πήρε το προβάδισμα.

Στη μοναδική της τελική προσπάθεια εντός εστίας στο πρώτο μέρος η ομάδα του Μαρτίνεθ κατάφερε να προηγηθεί στο 42ο λεπτό με το βολέ του Τοργκάν Αζάρ (1-0), γκολ για το οποίο φέρει σημαντική ευθύνη και ο Ρουϊ Πατρίσιο ο οποίος δεν “διάβασε” σωστά την φάση κι αιφνιδιάστηκε.

Στο β΄ μέρος η Πορτογαλία πίεσε, είχε δύο καλές στιγμές με τον Ζότα και την κεφαλιά του Ρούμπεν Ντίας, αλλά δεν κατάφερε να βρει την ισοφάριση και οι “κόκκινοι διάβολοι” πανηγύρισαν δικαιολογημένα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βέλγιο (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Αλντεβάιρελντ, Βερμάλεν, Βερτόνχεν, Μενιέ, Τίλεμανς, Βίτσελ, Τ. Αζάρ (90΄+5 Ντεντόνκερ), Ντε Μπρόιν (48΄ Μέρτενς), Λουκάκου, Ε. Αζάρ (87΄ Καράσκο).

Πορτογαλία (Φερνάντο Σάντος): Πατρίσιο, Νταλότ, Πέπε, Ντίας, Γκερέιρο, Σάντσες (78΄ Σέρτζιο Ολιβέιρα), Παλίνια (78΄ Ντανίλο), Μουτίνιο (55΄ Ζοάο Φέλιξ), Μπ. Σίλβα (55΄ Φερνάντες), Ρονάλντο, Ζότα (70΄ Αντρέ Σίλβα).

