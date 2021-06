Κοινωνία

Γλυκά Νερά: σήμερα η απόφαση για τη μικρή Λυδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αποκλειστική επιμέλεια διεκδικεί η οικογένεια της 20χρονης Καρολάιν. Να μοιραστεί ο χρόνος του παιδιού ανάμεσα στις δύο πλευρές ζητά η οικογένεια του πιλότου.

Για το μέλλον της μικρής Λυδίας, της κόρης της αδικοχαμένης Καρολάιν, που βρήκε το θάνατο από τα χέρια του συζύγου της στα Γλυκά Νερά, αποφασίζει σήμερα η Εισαγγελία Ανηλίκων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, βάσει του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα, θα αναθέσει προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού, είτε στους συγγενείς της Καρολάιν στην Αλόννησο, είτε στην οικογένεια του κατηγορούμενου πιλότου στα Γλυκά Νερά, αφού προχώρησε σε διενέργεια έρευνας ώστε οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες να καταλήξουν στο ποιο από τα δύο περιβάλλοντα είναι καταλληλότερο για το μωρό.

Το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ο εισαγγελέας διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο προς διασφάλιση του συμφέροντος και προστασίας του τέκνου "μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός 90 ημερών, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά 90 επιπλέον ημέρες".

Παράλληλα, αίτημα προς την Εισαγγελία Ανηλίκων κατέθεσε ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν, Θανάσης Χαρμάνης, προκειμένου να αναλάβει εκείνη την επιμέλεια της μικρής Λυδίας και να μεταφερθεί στην Αλόννησο. «Καταθέσαμε αίτημα να ανατεθεί η επιμέλεια στη μητέρα της Καρολάιν διότι είναι το καταλληλότερο περιβάλλον καθώς στη μεν Αθήνα η μικρή Λυδία θα είναι η κόρη του δολοφόνου, στην Αλόννησο το παιδί που έχασε τη μανούλα του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος και συνέχισε: «Συγκλονίστηκα όταν διάβασα την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού ότι η μικρή Λυδία παρόλο που είναι νεογνό μπορεί να αποθηκεύσει σκηνές βίας. Μέχρι χθες το βράδυ οι δύο πλευρές μιλούσαν και είναι σε καλό κλίμα οι συνομιλίες».

Ανάλογο αίτημα κατέθεσε και η πλευρά της οικογένειας του 33χρονου πιλότου με το οποίο ζητεί επιμέλεια από κοινού. Μεταξύ άλλων η οικογένεια του προφυλακισμένου προτείνει να μοιραστεί ο χρόνος του παιδιού ανάμεσα στις δύο πλευρές, το μισό χρόνο να ζει στην Αθήνα και το άλλο μισό στην Αλόννησο.

Κορονοϊός: τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας