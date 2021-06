Αθλητικά

NBA: Αντετοκούνμπο και Μπακς πανηγύρισαν το break στην Ατλάντα

Τα «Ελάφια» πήραν κεφάλι στη σειρά των τελικών της Ανατολής αφού υποχρέωσαν τα «Γεράκια» σε χαμηλή πτήση μέσα στο σπίτι τους.

Μεγάλο break πέτυχαν οι Μπακς μέσα στην Ατλάντα. Το Μιλγουόκι επικράτησε με 113-102 των Χοκς και πλέον προηγείται με 2-1 στους τελικούς Ανατολής.

Ο Κρις Μίντλετον με ρεκόρ καριέρας στην postseason ήταν ο άνθρωπος που έφερε τα πάνω-κάτω στο ματς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο με σερί τρίποντα και τελείωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους (20 πόντους στην τέταρτη περίοδο), 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για άλλη μια φορά κυρίαρχος στη ρακέτα, κράτησε τους Μπακς στο ματς μέχρι να αναλάβει ο Μίντλετον με 33 πόντους (δεν πέτυχε πόντο στο 4ο δωδεκάλεπτο), 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τους νικητές καλό ματς έκανε ο Πορτις με 15 πόντους, ενώ στον αντίποδα ο Γιανγκ που γύρισε τον αστράγαλο του, είχε 35 πόντους και ο Γκαλινάρι σταμάτησε στους 18. Τραγικός Μπογκντάνοβιτς με 3/16 σουτ και 2/10 τρίποντα.

Τα... ελάφια τελείωσαν το ματς με 11/29 τρίποντα, ενώ τα... γεράκια είχαν 15/37, κάτι που δεν ήταν αρκετό στο τέλος.

Το ματς

Οι Χοκς μπήκαν δυνατά στο ματς, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των Μπακς και προηγήθηκαν με 7-0, αναγκάζοντας τον Μάικ Μπουντενχόλζερ να καλέσει εσπευσμένα timeout. Ο Γιάννης χρεώθηκε με 2 φάουλ στο 4’, ενώ ο Καπελά συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στους Μπακς για το 17-6. Τα… ελάφια βελτιώθηκαν σε άμυνα και επίθεση και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο 32-27, με τον Γιάννη να έχει 5 πόντους με 1/4 σουτ.

Ο Αντετοκούνμπο έγραψε το 40-35 στο 16’, κάτι που έκανε τον ΜακΜίλαν να καλέσει timeout. Το Μιλγουόκι κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά στο τέλος της δεύτερης περιόδου και πήγε στο ημίχρονο στην ισοπαλία (56-56) μετά το τρίποντο του Κόνατον από τη γωνία. Οι Μπακς σούταραν με 3/14 τρίποντα στα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα.

Ο Γιανγκ ανέλαβε δράση στην τρίτη περίοδο και με συνεχόμενους πόντους έγραψε το 73-66, φτάνοντας τους 28 πόντους. Με 5 πόντους του Αντετοκούνμπο και μια ασίστ στον Πόρτις, το Μιλγουόκι πέρασε μπροστά με 82-80 στο 34’. Ο Γιανγκ γύρισε τον αστράγαλο του, ένα λεπτό για το τέλος της περιόδου και έδειξε να πονάει. Ο Μίντλετον πήρε… φωτιά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και έβαλε μπροστά τους Μπακς για το 101-98, πέντε λεπτά για το τέλος. Ο Γιάννης έγραψε το 109-100, 1.5 λεπτό για τέλος και κάπου εκεί το ματς τελείωσε.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-27, 56-56, 85-83, 102-113

