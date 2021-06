Οικονομία

Τιμή ρεύματος: σενάρια για αυξήσεις

Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν προκαλέσει μεγάλες αυξήσεις στις τιμές χονδρικής και πως μπορεί να επηρεάσουν την τελική τιμή για τους καταναλωτές που δεν έχουν σταθερό τιμολόγιο.

Σε κλοιό αυξήσεων στις τιμές ρεύματος κινδυνεύουν να βρεθούν οι καταναλωτές εάν συνεχιστεί επί μακρόν η ανοδική πορεία των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά και των ρύπων. Σε αυτό το σπιράλ αυξητικών παραγόντων στην τιμή του ρεύματος έρχεται να προστεθεί και ο παράγων καύσωνας, που οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης αλλά και σε πτώση της αποδοτικότητας των ΑΠΕ και ειδικά των αιολικών πάρκων, λόγω της άπνοιας.

Οι αλυσιδωτές, δε, συνέπειες της ανόδου των τιμών ενεργοποιούν και τη λειτουργία των λιγνιτικών εργοστασίων. Μάλιστα, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, τα λιγνιτικά εργοστάσια μπαίνουν τις τελευταίες μέρες κανονικά στις διαδικασίες των δημοπρασιών φορτίου στο πλαίσιο του target model, καθώς οι τιμές ρεύματος, που κινούνται σταθερά το τελευταίο διάστημα σε επίπεδα άνω των 100 ευρώ/ MWh, καθιστούν συμφέρουσα τη λειτουργία τους και την έκχυση φορτίων στο σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως προχθές οι λιγνίτες συμμετείχαν με ποσοστό 11% (17.179 ΜW/h) στο συνολικό μίγμα, ενώ χτες Παρασκευή ήταν στο 13% (12.559GW/h). Βέβαια όπως αποδεικνύεται και πάλι καλούνται να συνεισφέρουν σημαντικά ώστε να καλύψουν το κενό των ΑΠΕ αλλά και να υποβοηθήσουν τις μονάδες φυσικού αερίου όπου βασίζεται πλέον η ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστά άνω του 50%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 100,33 ευρώ/MWh.

Οι τιμές

Ήδη, πάντως, οι τιμές του ρεύματος στη χονδρική έχουν εκτοξευτεί σε σχέση με την αρχή του χρόνου και εάν παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, σπρώχνοντας προς τα πάνω τους μέσους όρους, θα οδηγήσουν σε αναπροσαρμογές των ρητρών των τιμολογίων.

Να σημειωθεί ότι η μέση τιμής της MWh φέτος με βάση στοιχεία πενταμήνου ήταν στα 57,8 ευρώ, ενώ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA) για τον Ιούνιο υπολογίζεται στα 79,33 ευρώ/MWh. Τον Μάιο, δε, η μέση ΤΕΑ ήταν στα 63,16 ευρώ/ MWh.

Εύκολα, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό ότι όταν οι καταναλωτές πάρουν στα χέρια τους τους λογαριασμούς θα αντιμετωπίσουν προσαρμογές λόγω της εκτίναξης της χονδρεμπορικής τιμής, όπου βέβαια δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια και ισχύουν ρήτρες χονδρεμπορικής τιμής.

Υπενθυμίζεται ότι οι προβολές δεν είναι και οι πιο αισιόδοξες καθώς λόγω της ανάκαμψης της οικονομίας καταγράφεται υψηλή ζήτηση σε ενέργεια και φυσικό αέριο, το βασικό «μεταβατικό» καύσιμο. Δεν λείπουν έτσι οι προβλέψεις για παγίωση τιμών, πέρα από τη συγκυρία του καύσωνα, στη χονδρεμπορική αγορά σε επίπεδα άνω 85 ευρώ/MWh ή ακόμη παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι το μεταβλητό κόστος μιας μονάδας φυσικού αερίου λόγω της ανόδου των τιμών κινείται πλέον στα 74-75 ευρώ.

Αντιδράσεις

Με ανακοίνωσή του, τέλος, ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν πήρε κανένα μέτρο αποδίδοντάς της την ευθύνη για την εκμετάλλευση των ρυθμιστικών κενών, την αδιαφάνεια, από τους παίκτες της αγοράς.

