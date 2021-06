Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα – Λινού στον ΑΝΤ1: βιώνουμε κάτι που μοιάζει με νέα πανδημία

Η κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμαστεί για μεγάλο πρόβλημα από τον Σεπτέμβριο, τόνισε η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην μετάλλαξη Δέλτα και υπογράμμισε ότι είναι ανησυχητική και βιώνουμε κάτι που μοιάζει με νέα πανδημία. Πρόσθεσε όμως ότι αυτή τη φορά έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είναι το εμβόλιο.

Η κυρία Λινού, τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα υγιεινής με συνέπεια και πάνω από όλα να εμβολιαστούμε.

Σε ότι αφορά την κάλυψη που παρέχουν τα εμβόλια από τη μετάλλαξη Δέλτα, η κυρία Λινού είπε ότι το AstraZeneca προσφέρει σε όσους έχουν κάνει και τις 2 δόσεις κάλυψη άνω του 65%, ενώ πάνω από 80% είναι η κάλυψη για όσους έχουν κάνει και τις 2 δόσεις των εμβολίων, Pfizer και Moderna. Επίσης μεγάλη κάλυψη προσφέρει και το μοσνοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson.

Από αυτούς που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ένα 15% θα νοσήσει με ελαφρά συμπτώματα, από τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία όμως φαίνεται να στέλνει με μεγαλύτερη συχνότητα τους ανεμβολίαστους σε νοσοκομεία.

Η κυρία Λινού, χτύπησε «καμπανάκι» για τον προσεχή Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάζετε για μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάποια μέτρα για τα σχολεία και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Τέλος ερωτηθείς σχετικά και μεταξύ άλλων, η κυρία Λινού είπε ότι η απόφαση για να βγάλουμε τις μάσκες είναι σωστή, αλλά είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να την ξαναδούμε στο άμεσο μέλλον.

