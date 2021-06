Κοινωνία

Γλυκά Νερά - δικηγόρος συμβούλου: έρχονται εκπλήξεις - ίσως γίνει γνωστό το κίνητρο του εγκλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Δικηγόρος της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας του ζευγαριού. Οι φόβοι της Καρολάιν, η αναζήτηση σπιτιού, οι ιδιαιτερότητες του πιλότου και ο εκβιασμός της συμβούλου.

Για όλα όσα κατέθεσε στις Αρχές η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας της Καρολάιν, λίγο μετά το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, μίλησε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της Σταματία Μάρκου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η δικηγόρος της συμβούλου, το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η 20χρονη ήταν προβληματικό.

“Η εντολέας μου έδωσε στις Αρχές μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Θα υπάρξουν κι άλλες εκπλήξεις σε αυτήν την υπόθεση όσον αφορά στην προσωπικότητα του δράστη. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες που δεν έχουν διαρρεύσει” τόνισε. Σημείωσε δε ότι ενδεχομένως από αυτές τις λεπτομέρειες να γίνει γνωστό το κίνητρο του εγκλήματος αλλά και να επιβεβαιωθεί ότι είχε προμελετηθεί το έγκλημα.

“Ήταν διάχυτος ο φόβος που αισθανόταν η Καρολάιν στις συνεδρίες της. Γι αυτό και απαιτούσε η εντολέας μου να κλείνει καλά η πόρτα, ώστε να μην ακούει κάτι ο σύζυγός της 20χρονης. Είχε αποκαλύψει ότι δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ τους, ούτε σεξουαλική, τους τελευταίους μήνες. Ήταν πολλά τα προβλήματα που υπήρχαν στο ζευγάρι” πρόσθεσε η δικηγόρος.

Έκανε παράλληλα γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή αναζητούσε κατοικία η Καρολάιν, αρχικά στο Χαλάνδρι και ύστερα στην περιοχή του Συντάγματος. “Προσπαθούσε να βρει τρόπους να απεγκλωβιστεί από την κατάσταση” είπε.

“Η Καρολάιν είχε αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή στην εντολέα μου τους φόβους για τον σύζυγό της, ενώ έμμεσα η σύμβουλος εκβιάστηκε από τον καθ ομολογία δράστη. Πήγε και την βρήκε από κοντά. Είχε το θάρρος! Η εντολέας μου φρόντισε να μην είναι μόνη, ακριβώς επειδή τον φοβόταν” σημείωσε.

Γλυκά Νερά: σήμερα η απόφαση για τη μικρή Λυδία

Πάρος: σε ύφεση η φωτιά

Κορονοϊός: τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας