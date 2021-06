Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κύπρος: έκτακτη σύσκεψη υπό τον Αναστασιάδη μετά την αύξηση των κρουσμάτων

Η σύσκεψη θα γίνει με την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύσκεψη με την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Η σύσκεψη έχει οριστεί για τις 18:30 το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού στην Κύπρο.

Το βράδυ της Κυριακής, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 216 νέα κρούσματα, με 50 ασθενείς να νοσηλεύονται εκ των οποίων οι 18 σε σοβαρή κατάσταση.

