Copa America: Περού και Ισημερινός στα νοκ άουτ

Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου, με τη Βραζιλία να διατηρεί την πρωτιά. Εκτός η Βενεζουέλα.

Το Περού και ο Ισημερινός ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι από την τελευταία αγωνιστική του Β Ομίλου του Copa America. Αμφότεροι πήραν την πρόκριση για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης με τη Βενεζουέλα να επιστρέφει «σπίτι» της.

Η Βραζιλία αντιμετώπιζε τον Ισημερινό και παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές, καθώς είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Το τελικό 1-1 με συνδυασμό τη νίκη του Περού επί της Βενεζουέλας έδωσε την πρόκριση στον Ισημερινό.

Η «σελεσάο» προηγήθηκε στο 37’ με τον Μιλιτάο, αλλά ο Ισημερινός ισοφάρισε με τον Μένα στο 53’ διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας το Περού χρειαζόταν ισοπαλία για να προκριθεί, αλλά τελικά επικράτησε με 1-0 της Βενεζουέλας και πήρε τη δεύτερη θέση του ομίλου. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Καρίγιο στο 48’.

Η τελική βαθμολογία του Β’ ομίλου: Βραζιλία 10, Περού 7, Κολομβία 4, Ισημερινός 3, Βενεζουέλα 2.

