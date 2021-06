Πολιτική

Προνόμια για εμβολιασμένους: σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη

Ποια είναι τα τελευταία σενάρια που εξετάζουν στην Κυβέρνηση. Ανακοινώσεις ακόμη και εντός της ημέρας από τον Πρωθυπουργό.

Σύσκεψη με θέμα τη σύνταξη πρωτοκόλλων για την εφαρμογή διευκολύνσεων για τους εμβολιασμένους αναμένεται να γίνει σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος κυβερνητικά στελέχη και οι υπουργοί που θα κληθούν να θέσουν σε εφαρμογή το εγχείρημα και εφόσον ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες δεν αποκλείεται να γίνουν ανακοινώσεις και εντός της ημέρας από τον πρωθυπουργό.

Μεταξύ των προνομίων ή διευκολύνσεων που εξετάζονται είναι και η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες χώρων μαζικής αναψυχής ή εκδηλώσεων (κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικές εκδηλώσεις) να επιλέγουν οι ίδιοι εάν θα προσφέρουν υπηρεσίες μόνο σε εμβολιασμένους ή σε όλους τους πολίτες, ανεξαιρέτως.

Εφόσον οι ιδιοκτήτες επιλέξουν ο χώρος τους να είναι covid-free τότε θα τους επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς πρόσθετα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο έλεγχος εμβολιασμού του πελάτη δεν αποκλείεται δε να διεξάγεται μέσω ειδικής εφαρμογής που θα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του χώρου και την οποία θα μπορεί να «κατεβάζει» και στο κινητό του.

Από την άλλη πλευρά, εάν οι ιδιοκτήτες επιλέξουν ο χώρος τους να δέχεται ανεμβολίαστους πολίτες τότε θα λειτουργούν με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, δηλαδή με μάσκες, αποστάσεις και περιορισμούς στην πληρότητα των χώρων.

Επίσης, στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση της πληρότητας των τετραγωνικών για τις επιχειρήσεις που θα βάζουν εντός του κλειστού χώρου που διαθέτουν μόνο τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί.

Από τις προβλέψεις θα εξαιρούνται δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες και Μέσα Μεταφοράς όπου και δεν θα υπάρχει διάκριση μεταξύ εμβολιασμένων και μη αλλά θα συνεχίσουν να τηρούνται οι ισχύουσες προβλέψεις για τους κλειστούς χώρους, ή η όποια τροποποίησή τους στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται πως τα κίνητρα ήδη ισχύουν, καθώς οι εργαζόμενοι που έχουν κάνει το εμβόλιο απαλλάσσονται από το self test, από την καραντίνα σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ και η μετακίνηση στα νησιά γίνεται ελεύθερα.

Πάντως, στην κυβέρνηση υπάρχει ούτως ή άλλως η πεποίθηση πως τα self tests, από τη στιγμή που ο εμβολιασμός έχει ανοίξει για όλες τις ηλικιακές ομάδες, πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από τα rapid και τα μοριακά που είναι πιο αξιόπιστα, καθώς το self-test αποτέλεσε ένα πρώιμο εργαλείο για να ανοίξει με ασφάλεια η αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται στους εργαζομένους που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο να είναι υποχρεωτική η διενέργεια μία ή δύο φορές την εβδομάδα rapid test. Τέλος, ακόμα ένα μέτρο που εξετάζεται και αφορά κυρίως τους νέους είναι κατά τα πρότυπα των ΗΠΑ η διενέργεια κάποιου είδους λοταρίας ή «δώρου» που θα αφορά τους νέους. Ακόμα ένα κίνητρο που θεωρείται πολύ πιθανόν να ανακοινωθεί είναι η προτεραιότητα για είσοδο στα γήπεδα σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. Αρχής γενομένης από τα εισιτήρια διαρκείας. Η γενική φιλοσοφία πάντως είναι πως οι εμβολιασμένοι θα έχουν πολύ ευκολότερη ζωή από τους μη εμβολιασμένους, οι οποίοι δεν θα αποκλείονται από δραστηριότητες, αλλά θα τις κάνουν με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία.

Στην κυβέρνηση προσανατολίζονται άμεσα για την έναρξη μιας καμπάνιας στο πλαίσιο της πειθούς που θα αφορά νέους και θα ξεδιπλωθεί κυρίως στα social media. Η καμπάνια θα ενημερώνει για τον εμβολιασμό και θα καλεί τους 18-35 να πάνε να κάνουν το εμβόλιο, καθώς όπως έχει αποδειχτεί, η μετάλλαξη «Δ» είναι 60% πιο μεταδοτική και αφορά περισσότερο τις νέες ηλικίες.

Πηγή: kathimerini.gr