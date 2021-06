Κοινωνία

Γλυκά Νερά – Χαρμάνης: θα ακούσουμε κι άλλα πράγματα

Το φέρετρο, η μεταφορά, το οικόπεδο και το «μηνιάτικο» στο ζευγάρι. Κρίσιμη η μέρα για την επιμέλεια του παιδιού.

«Κρίσιμη» χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν, Αθανάσιος Χαρμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τονίζοντας ότι, «η αγωνία έχει κορυφωθεί αναμένοντας την απόφαση της κυρίας Εισαγγελέως», αφού μέχρι το μεσημέρι αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού.

Στην εισαγγελική διάταξη δεν θα μπορεί να ασκηθεί έφεση και θα έχει ισχύ μέχρι την απόφαση για την οριστική επιμέλεια, που θα εκδοθεί το Σεπτέμβριο από το δικαστήριο.

Ο δικηγόρος βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αλόννησο, με τους γονείς της δολοφονηθείσας και περιγράφοντας τα συναισθήματά τους , έκανε λόγο για «απέραντη θλίψη εμπλουτισμένη με οργή».

«Δεν είναι απλό πράγμα, είναι πολύ τραγικό να αγκαλιάζει το δολοφόνο του παιδιού της», συμπλήρωσε και επιβεβαίωσε τα όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες για την πληρωμή του φέρετρου από τη μητέρα, με απαίτηση του καθ’ομολογία δράστη.

«Ζήτησε και πλήρωσε η μητέρα την αξία του φέρετρου και τα έξοδα μεταφοράς, που ήταν 2000 ευρώ. Αυτό είναι το λιγότερο, εδώ πλήρωσε το οικόπεδο που αγόρασε στο όνομά του νομίζω έξι μέρες πριν τη δολοφονία», σημείωσε ο δικηγόρος εξηγώντας ότι, μέχρι στιγμής δεν έχει ασχοληθεί με το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, αφού προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή έχει η επιμέλεια του παιδιού.

«Το μόνο που τους απασχολεί είναι το ‘γιατί’», σημείωσε, εκτιμώντας ότι, «το ‘γιατί’ βρίσκεται στα χέρια του Ανακριτή και του Εισαγγελέα και να είστε βέβαιοι ότι θα βρεθεί.

Ερωτηθείς γιατί η Καρολάιν δεν είχε πει στη μητέρα της ότι δεν ήταν καλά με τον σύζυγό της, απάντησε ότι ήταν λόγω αποστάσεως και κορονοϊού, αφού δεν μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, εκτός από την στεναχωρήσει.

Σχετικά με την επικοινωνία των δύο οικογενειών, παραδέχθηκε ότι, «μέχρι την περασμένη Τέταρτη υπήρχε συνεννόηση και τότε συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε», ξεκαθάρισε όμως ότι, «αν πάρουν την επιμέλεια δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο με την οικογένεια του δολοφόνου, που έχει και σπίτι στο νησί».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι, η μητέρα της Καρολάιν έδινε στο ζευγάρι 1000 ευρώ το μήνα, προαναγγέλλοντας ότι, «θα ακούσουμε κι άλλα πράγματα».

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι, « το παιδί η άλλη του γιαγιά το αγκάλιασε τη μέρα της δολοφονίας».

