Times: Η Γερμανία θέλει εκτός ΕΕ τους Βρετανούς τουρίστες

Η πρόθεση της Γερμανίας λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κυβέρνηση της Γερμανίας θα επιδιώξει ήδη σήμερα να απαγορευθεί η είσοδος όλων των ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως του εάν έχουν εμβολιαστεί για την COVID-19 ή όχι, εξαιτίας του ότι έχει εξαπλωθεί τόσο η παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού, γράφει σήμερα η εφημερίδα The Times στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ θέλει η Βρετανία να χαρακτηριστεί «χώρα ανησυχίας» εξαιτίας της ευρείας διάδοσης αυτού του παραλλαγμένου στελέχους του SARS-CoV-2, το οποίο αρχικά ταυτοποιήθηκε στην Ινδία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, αυτή η γερμανική πρόταση θα συζητηθεί από ανώτερους ευρωπαίους και εθνικούς αξιωματούχους στην ευρεία επιτροπή αντιμετώπισης της κρίσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού και αναμένεται να συναντήσει αντίσταση από πλευράς της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας .

Η Μέρκελ είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στην επίσημη εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς την επόμενη εβδομάδα.

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Ιούλιο το σχέδιό του για να επιτρέπεται στους πολίτες του ΗΒ που έχουν εμβολιαστεί πλήρως για την COVID-19 να ταξιδεύουν απρόσκοπτα σε όλες τις χώρες, πλην αυτών στις οποίες κρίνεται πως υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος εξαιτίας της πανδημίας.

