Προνόμια σε εμβολιασμένους: Ανακοινώσεις από τον Μητσοτάκη

Παρουσίαση των μέτρων ενθάρρυνσης για τους εμβολιασμένους θα γίνει από τον Πρωθυπουργό μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου.

Στις 12:00 θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσίαση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενθάρρυνση των εμβολιασμών.

Στην παρουσίαση θα μετέχουν η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος.

Στις 19.30 ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση με θέμα: «Κάνουμε Πράξη το Όνειρο» για την Παρουσίαση του Νέου Αναβαθμισμένου Σχολείου.

Μεταξύ των προνομίων που αναμένεται να ανακοινωθούν είναι η πρόσβαση σε κλειστούς δημόσιους χώρους χωρίς μάσκα.

Επιπλέον, ελεύθερη πρόσβαση για τους πλήρως εμβολιασμένους σε χώρους άθλησης, εστίασης και ψυχαγωγίας.

Προβλέπεται επίσης, η αύξηση της πληρότητας για τους εμβολιασμένους σε ποσοστό 100%, αλλά και η μικτή χρήση (εμβολιασμένων και μη) με μειωμένη πληρότητα.

«Πάσο» για όλα τα παραπάνω θα είναι ένας κωδικός QR.

μετάλλαξη Δέλτα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα καλύπτεται απο όλα τα εμβόλια. Για την, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα καλύπτεται απο όλα τα εμβόλια. Για την σύσταση ΠΟΥ για "μάσκες παντού", οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η Ελλάδα δεν κατήργησε τις μάσκες σε εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους δεν έχουν καταργήσει σε συνθήκες συνωστισμού πχ λαϊκή, στις ουρές στις στάσεις κλπ

