Πολιτισμός

Μπαντέρας: Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας του στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα γυρίσματα της ταινίας του Αντόνιο Μπαντέρας ξεκινούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο «φώτα, κάμερα, πάμε» του «The Enforcer», της πρώτης ταινίας του Χόλιγουντ, η παραγωγή της οποίας θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, θα ακουστεί σήμερα το απόγευμα. Δύο σκηνές είναι προγραμματισμένο να γυριστούν στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε μια από τις οποίες -με βάση τον σχεδιασμό- θα συμμετάσχει και ο πρωταγωνιστής, ο αστέρας του Χόλυγουντ Αντόνιο Μπαντέρας, ο οποίος έφτασε την περασμένη Παρασκευή στην πόλη.

Τα γυρίσματα της Δευτέρας αναμένεται να ξεκινήσουν λίγο μετά τις έξι το απόγευμα και θα έχουν στο επίκεντρο το σκηνικό, που κατασκευάστηκε για τον σκοπό αυτό σ' ένα μέρος των εγκαταστάσεων του Γ.Σ Ηρακλή. Για τις ανάγκες των σκηνών στο σημείο αυτό της πόλης, γήπεδα ποδοσφαίρου έπρεπε να «μεταμορφωθούν» σε γήπεδα γκολφ.

Πρώτη ημέρα γυρισμάτων και μια έκπληξη για το συνεργείο

Ο Γ.Σ Ηρακλής επιφυλάσσει και μια έκπληξη σε στέλεχος της παραγωγής, που έχει το ίδιο επώνυμο με τον Ντέιβιντ Ίνγκραμ, τον Αμερικάνο πρώην καλαθοσφαιριστή της ομάδας του Ηρακλή, που αποτέλεσε και τον μεγάλο σταρ της ομάδας στα τέλη της δεκαετίας του '80. Ο αριστερόχειρας γκαρντ 1.93 ύψους που φόρτωνε με 30άρες, 40άρες και 50άρες τα καλάθια των αντιπάλων της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή ήρθε στο νου των ανθρώπων του Γ.Σ όταν έμαθαν πως στο crew της ταινίας υπήρχε άτομο με το ίδιο επώνυμο. Έτσι, είναι προγραμματισμένο κάποια στιγμή που θα υπάρχει μικρή ανάπαυλα των γυρισμάτων που θα γίνουν σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Ηρακλή, ο πρόεδρος του Γ.Σ. Ηρακλής, Φώτης Θέος να δώσει στον συνεπώνυμο του Ντέιβιντ Ίνγκραμ, μια φανέλα με το επώνυμο του μπασκετμπολίστα που έγραψε ιστορία με την ομάδα του Γηραιού.

Με το σετ της ταινίας να είναι περίκλειστο, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, όπως και να τηρηθεί κάθε θεσμοθετημένο υγειονομικό πρωτόκολλο, το γύρισμα των δύο συγκεκριμένων σκηνών έχει ιστορική σημασία για την «είσοδο» της Θεσσαλονίκης στα στόχαστρα των μεγάλων χολιγουντιανών στούντιο: οι σημερινές σκηνές είναι το πρώτο «τεστ» για τον επαγγελματισμό των Ελλήνων συντελεστών της ταινίας, το πρώτο «τεστ» για το αν η Θεσσαλονίκη μπορεί έχει το δικό της αστέρι στον -προδιαγραφών Χόλιγουντ πια- κινηματογραφικό χάρτη ώστε από εδώ και πέρα να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη σε επίπεδο οικονομικό όπως και προβολής.

Γλυκά Νερά – Χαρμάνης: θα ακούσουμε κι άλλα πράγματα

Προνόμια σε εμβολιασμένους: Ανακοινώσεις από τον Μητσοτάκη