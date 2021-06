Κοινωνία

Χανιά: σύλληψη αλλοδαπού για άσεμνες πράξεις σε παραλία

Ο άνδρας προχώρησε σε άσεμνες πράξεις κατά νεαρών κοριτσιών κοντά στις ντουζιέρες της παραλίας.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 37χρονος υπήκοος Πακιστάν προχώρησε σε άσεμνες πράξεις κατά νεαρών κοριτσιών κοντά στις ντουζιέρες της παραλίας.

Ένας πατέρας που αντιλήφθηκε τις πράξεις του, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 37χρονος να συλληφθεί.

Ο νεαρός ανακρίνεται και αναμένεται να του επιβληθούν κυρώσεις.

