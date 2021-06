Παράξενα

Κρήτη: έκλεψαν 80 σπάνια πτηνά από μετόχι (βίντεο ντοκουμέντο)

Ένας άνδρας εισέβαλε στο μετόχι του και άρπαξε πάνω από 80 σπάνια πτηνά, μεταξύ των οποίων πέρδικες, μανδαρίνους, χήνες, παγώνια και φασιανούς.

Μια ληστεία διαφορετική από τις συνηθισμένες κατήγγειλε ένας πτηνοτρόφος στη Χερσόνησο της Κρήτης.

“Μου έκλεψε ότι σπάνια πτηνά είχα, έσπασε τις πόρτες. Τρία χρόνια ότι προσπαθούσαμε να δημιουργήσαμε, μας τα πήρε όλα” τόνισε ο ιδιοκτήτης.

Ο δράστης άρπαξε τα πτηνά, τα έβαλε σε τσουβάλια και τα τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε αράξει στη μάντρα.

Επί μία ώρα κινήθηκε με απόλυτη ηρεμία και χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ωστόσο, ο πτηνοτρόφος είχε τοποθετήσει κάμερα ασφαλείας στο μετόχι και έτσι οι κινήσεις του καταγράφηκαν.

Πρόκειται για έναν 65χρονο, ο οποίος επικηρύχθηκε με το ποσό των 300 ευρώ. Υπήρχαν έτσι κάποιες καταγγελίες και τηλεφωνήματα, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί.

Πηγή: cretetv.gr