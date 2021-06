Αθλητικά

Euro 2020: οι αποψινοί αγώνες για τους “16”

Τα φαβορί στους αποψινούς αγώνες και οι… «πληγωμένες» ομάδες στη «μάχη» για τους «16».

Του Μανώλη Μανή

Κροατία-Ισπανία και Γαλλία-Ελβετία είναι τα δύο ζευγάρια της 3ης ημέρας της φάσης των «16».

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ (19.00)

Οι δύο ομάδες που… οφείλουν πολλές απαντήσεις στους φίλους τους. Η Κροατία κατάφερε μεν να πάρει την 2η θέση στον όμιλό της πίσω από την Αγγλία, αλλά κάθε άλλο παρά καλό ποδόσφαιρο έπαιξε. Ο Ζλάτκο Ντάλιτς όμως έχει πλέον έναν ακόμα μεγαλύτερο πονοκέφαλο. Χάνει για τις υπόλοιπες 10 ημέρες τον Πέρισιτς, καθώς ο άσος της Ίντερ διεγνώσθη θετικός στον covid 19. Ο Πέρισιτς να σημειώσουμε πως έχει πετύχει τα δύο από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του στο EURO. Οι Ισπανοί στην αντίπερα όχθη ξέσπασαν κόντρα στην Σλοβακία, αλλά θα πρέπει να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο ρυθμό απέναντι σε μια σαφώς καλύτερη ομάδα.

ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ (22.00)

Σε αυτή την αναμέτρηση υπάρχει φαβορί, αλλά αυτό όπως μας έχει δείξει μέχρι στιγμής η διοργάνωση μπορεί και να μην λέει τίποτα. Οι Γάλλοι είναι το θύμα μέχρι στιγμής της μεγαλύτερης έκπληξης του EURO, αφού έμειναν στο 1-1 με την Ουγγαρία. Αυτή η ήττα βέβαια δεν της στοίχισε εν τέλει, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι σε έναν νοκ άουτ αγώνα θα πρέπει να τα δώσει όλα απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο αγώνας είναι απέναντι στην αξιόμαχη Ελβετία. Με μία νίκη και μία ισοπαλία πήρε την 3η θέση του 1ου ομίλου. Σαφώς και δεν είναι το φαβορί σε ματς κόντρα στην Πρωταθλήτρια Κόσμου, ωστόσο αυτό είναι κάτι που κάνει το συγκρότημα των Ελβετών πιο επικίνδυνους.

