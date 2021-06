Life

Τανιμανίδης - Μπόμπα: οι πρώτες δηλώσεις μετά την έξοδο από το μαιευτήριο (βίντεο)

Η Χριστίνα εξήλθε σήμερα από το μαιευτήριο και μαζί με τον Σάκη έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις μετά την έλευση του πελαργού!

Ευτυχισμένοι γονείς δηλώνουν ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα, οι οποίοι υποδέχθηκαν τα δίδυμα κορίτσια τους πριν από πέντε ημέρες.

“Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό. βγαίνουν καθημερινά δεκάδες μωρά από τα μαιευτήρια, τα δικά μας δεν είναι διαφορετικά” είπε ο αγαπημένος παρουσιαστής της “Φάρμας”.

“Πλέω σε πελάγη ευτυχίας, δεν μπορώ να το πιστέψω”, είπε με εμφανή συγκίνηση η Χριστίνα Μπόμπα κάνοντας λόγο για την πιο μαγική στιγμή της ζωής της!

“Η πιο όμορφη εικόνα που έχουν αντικρίσει ποτέ τα μάτια μου ήταν όταν βγήκε από το χειρουργείο και θήλαζε το ένα μωρό από εδώ και το άλλο από εκεί” πρόσθεσε ο Σάκης Τανιμανίδης.

“Θα λιώνω κάθε μέρα και θα χαίρομαι. Τρελαίνομαι, κινείται ο κόσμος όλος.τα Τανιμανιδάκια μας είναι εδώ” κατέληξε ο παρουσιαστής.

