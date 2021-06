Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Λυδία: η επιμέλεια ανατέθηκε στους γονείς της Καρολάιν

Η αποφαση της Εισαγγελίας Ανηλίκων για την επιμέλαι της μικρής. Αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα από τον 33χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Η εισαγγελική απόφαση για την επιμέλεια της Λυδίας, της κόρης του μοιραίου ζευγαριού στα Γλυκά Νερά εξεδόθη λίγο πριν από τις 12:00 της Δευτέρας.

Αποφασίστηκε ότι η μικρή Λυδία, το 12 μηνών βρέφος, που έμεινε ορφανό μετά το έγκλημα στα Γλυκά Νερά, θα μείνει προσωρινά με την οικογένεια της μητέρας της, της άτυχης Καρολάιν. Παράλληλα, αφαιρέθηκε η γονική μέριμνα από τον 33χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων αποφάσισε έχοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ως γνώμονα τη διασφάλιση της ομαλής σωματικής και ψυχικής διάπλασης του παιδιού.

Με αυτό το πρίσμα αποφασίστηκε να διαβιβαστεί ο φάκελος στην Εισαγγελία Βόλου, η οποία θα παρακολουθεί την άσκηση της καλής επιμέλειας στην ενός έτους Λυδία.

Η οικογένειά του 33χρονου πιλότου, βάσει της εισαγγελικής διάταξης, θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το μωρό 5 ημέρες τον μήνα, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αλόννησο και μόνο.

Αμφότερες οι πλευρές μπορούν να προσφύγουν κατά της διάταξης εντός 30 ημερών ενώ και η εισαγγελική αρχή είναι υποχρεωμένη μέσα στο ίδιο διάστημα να εισάγει την υπόθεση στο δικαστήριο, το οποίο σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα κρίνει οριστικά το θέμα της επιμέλειας του μωρού.

