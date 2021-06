Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη στον Λέοντα και οι “σκούρες” ημέρες (βίντεο)

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, κάνει αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

«Η Αφροδίτη μπαίνει σήμερα στον Λέοντα», όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα στο «Πρωινό», πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος της εκπομπής, «είναι μια χαρούμενη όψη, που μας ωθεί να ζήσουμε όσα καλά μας δίνει ο Θεός».

Όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «μετά από το μεσημέρι, η Σελήνη πηγαίνει στους Ιχθύες, που σημαίνει ότι θα είναι μια ερωτική ημέρα».

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», επεσήμανε ότι σήμερα η Αφροδίτη στον Λέοντα μας παροτρύνει και μας ωθεί «να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να δούμε τους φίλους μας».

Ωστόσο, η κ. Πατέρα προειδοποίηση ότι «στο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, τα πράγματα “σκουραίνουν”», αναφέροντας ότι θα πει περισσότερα για όσα δείχνουν τα άστρα για κάθε ζώδιο τις επόμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή.

Σε ότι αφορά την ημέρα, η αστρολόγος είπε ότι αρκετά ζώδια θα έχουν σήμερα τρυφερές και γλυκιές συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ σε άλλα, η όψη της Αφροδίτης ωθεί για ενασχόληση με ζητήματα που αφορούν το σπίτι τους.

Παρακολουθείστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό», με τις αναλυτικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για όλα τα ζώδια:





