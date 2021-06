Κοινωνία

Δολοφόνος Σεργιανόπουλου: πήρε προθεσμία για το έγκλημα στις φυλακές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 43χρονος Γεωργιανός που τραυμάτισε θανάσιμα 49χρονο ομοεθνή του μέσα στη φυλακή.

Προθεσμία μέχρι την Πέμπτη 1η Ιουλίου, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Χανίων ο 43χρονος υπήκοος Γεωργίας, κρατούμενος των φυλακών Χανίων, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου, 26 Ιουνίου, τραυμάτισε θανάσιμα με τη χρήση αυτοσχέδιου αιχμηρού αντικειμένου 49χρονο συγκρατούμενο ομοεθνή του.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοχρησίας.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης «Κρήτη 1», Γιώργος Κονταξάκης, για τα αίτια της πράξης του 43χρονου διενεργείται προανάκριση με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά. Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ, Κονταξάκης επεσήμανε ότι η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση ώστε να επικρατήσει ηρεμία στη φυλακή, ενώ το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε αμέσως.

Ο 43χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τη δολοφονία του ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου και σε δύο χρόνια είχε το δικαίωμα να αιτηθεί την αποφυλάκισή του. Ο δράστης, μετά τη δολοφονία του 49χρονου ομοεθνή του κρατείται σε ειδικό κελί απομόνωσης του καταστήματος κράτησης.

“Freedom Pass” – Η “Κάρτα ελευθερίας” για τους εμβολιασμένους νέους 18 – 25 ετών

Γλυκά Νερά - Λυδία: η επιμέλεια ανατέθηκε στους γονείς της Καρολάιν

Κρήτη: έκλεψαν 80 σπάνια πτηνά από μετόχι (βίντεο ντοκουμέντο)