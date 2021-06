Life

Χάρι - Μέγκαν: Σε ποιον μοιάζει η κόρη τους;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μικρή Lilibet Diana ήρθε στον κόσμο στις 6 Ιουνίου και ολοκλήρωσε την ευτυχία του διάσημου ζευγαριού.

Στις 6 Ιουνίου γεννήθηκε η κορούλα του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle, Lilibet Diana, ολοκληρώνοντας την ευτυχία του διάσημου ζευγαριού.

Από τότε έχουν χυθεί τόνοι μελανιού για τη νεαρή Πριγκίπισσα που δεν έχουν δείξει ακόμα δημοσίως το πρόσωπό της στα media, όπως είχαν κάνει αντίστοιχα με τη γέννηση του αδερφού της, Archie που είναι πλέον 2 ετών.

Η απορία λοιπόν που “τρώει” τους φανατικούς θαυμαστές του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle είναι πού μοιάζει η Lilibet Diana Mountbatten Windsor;

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Λαμία: Ηλικιωμένη με άνοια ζούσε δίπλα στον νεκρό αδελφό της

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: θα του τίναζα τα μυαλά στον αέρα αν ήξερα...

Εuro 2020 - Αγγλία: ο Κέιν με περιβραχιόνιο στα χρώματα του ουράνιου τόξου