Συνταγές

Μπιφτέκια κοτόπουλου από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, μας δείχνει πώς να ετοιμάσουμε μπιφτέκια κοτόπουλου με πατάτες φούρνου.

Μπιφτέκια κοτόπουλο με βρώμη, ζουμερά και πεντανόστιμα με υπέροχες τραγανές πατάτες φούρνου, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα-βήμα την συνταγή της γιαγιάς, που είναι και διαίτης!

Υλικά για τα μπιφτέκια κοτόπουλου

1 κιλό κιμά κοτόπουλου

1 κρεμμύδι

1 ασπράδι αβγού

150 γρ. νιφάδες βρώμης

1 ντομάτα

2 κ.σ. μουστάρδα

2 κ.σ. μαϊντανό (μόνο τα φύλλα του), ψιλοκομμένο

2 κ.σ. δυόσμο (μόνο τα φύλλα του), ψιλοκομμένο

70 γρ. γάλα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τις πατάτες

5 πατάτες μέτριες

χυμό από 2 λεμόνια

2 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.σ. ρίγανη ξερή

3 κ.σ. ελαιόλαδο + επιπλέον για το πλάσιμο των μπιφτεκιών

1 κ.σ. φρέσκο θυμάρι (μόνο τα φύλλα του)

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

300 γρ. νερό

Εκτέλεση Στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια βάζουμε την ντομάτα (αφού προηγουμένως την πλύνουμε και αφαιρέσουμε τα σπόρια της) και το κρεμμύδι (αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τη φύτρα του) και χτυπάμε μέχρι να πολτοποιηθούν τα υλικά μας. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη βρόμη και το γάλα και χτυπάμε και πάλι. Προσθέτουμε τη μουστάρδα και το ελαιόλαδο, και χτυπάμε ξανά το μείγμα μας. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τον κιμά κοτόπουλου, το μείγμα που έχουμε χτυπήσει στο πολυμηχάνημα, τον μαϊντανό και τον δυόσμο, το ασπράδι αβγού, αλάτι και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, και πλάθουμε φορώντας γάντια μαγειρικής μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά μας. Σκεπάζουμε το μπολ με διάφανη μεμβράνη και το τοποθετούμε στο ψυγείο για 30 λεπτά.

Για τις πατάτες

Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον χυμό από τα λεμόνια, τη μουστάρδα και το ελαιόλαδο, και ανακατεύουμε χρησιμοποιώντας ένα σύρμα χειρός. Προσθέτουμε το νερό σε δύο δόσεις ανακατεύοντας με το σύρμα χειρός ενδιάμεσα. Ρίχνουμε τη ρίγανη, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μπολ με τη μαρινάδα στην άκρη μέχρι να το χρειαστούμε. Παίρνουμε τις πατάτες μας, τις πλένουμε καλά και χωρίς να τις ξεφλουδίσουμε τις κόβουμε σε λεπτές κυδωνάτες φέτες. Ρίχνουμε αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι στις πατάτες μας και -τέλος- προσθέτουμε στο μπολ με τις πατάτες και τη μαρινάδα μας. Ανακατεύουμε καλά να πάει η μαρινάδα παντού και ρίχνουμε τις πατάτες με τη μαρινάδα στο ταψί φροντίζοντας να τις απλώσουμε ομοιόμορφα σε όλο το ταψί ούτως ώστε να ψηθούν σωστά. Πασπαλίζουμε με φρέσκο θυμάρι και ξεκινάμε να πλάθουμε τα μπιφτέκια μας για να τα προσθέσουμε κι αυτά στο ταψί. Βγάζουμε, το μείγμα του κιμά από το ψυγείο και τον πλάθουμε σε 8 μπιφτέκια βρέχοντας ανά διαστήματα τα χέρια μας με ελαιόλαδο. Ακουμπάμε προσεκτικά τα μπιφτέκια μας πάνω στις πατάτες και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για 45 λεπτά. Μόλις είναι έτοιμα, αφαιρούμε το ταψί από τον φούρνο, σερβίρουμε το φαγητό μας και απολαμβάνουμε.