Υπερεμβόλιο-"όπλο" που θα προστατεύει από πολλούς κορονοιούς - Πότε θα είναι έτοιμο;

Αισιόδοξα μηνύματα από τα ευρήματα της έρευνας.

Σε άρθρο με τίτλο «Τα εμβόλια υβριδικής πρωτεΐνης ακίδας παρέχουν προστασία σε πειραματόζωα από κορωνοϊούς της ομάδας του Sarbecovirus» που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science δημοσιεύονται δεδομένα αναφορικά με την ανάπτυξη εμβολίων που παρέχουν ευρεία προστασία έναντι κορωνοϊών.

Μέχρι σήμερα αρκετά εμβόλια έναντι του SARS-CoV-2 έχουν εγκριθεί κατόπιν κλινικών δοκιμών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και ήδη χρησιμοποιούνται σε πολλά σημεία της υφηλίου. Για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, πάνω από το 50% του ενήλικου πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί.

Ωστόσο, η εμφάνιση του SARS το 2003 και του SARS-CoV-2 το 2019 υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης εμβολίων που θα προσφέρουν ευρεία ανοσία έναντι των κορωνοϊών και συγκεκριμένα της ομάδας των Sarbecovirus. Οι καθηγητές του ΕΚΠΑ μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το εμβόλιο

