Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκέρτσος: ασφαλείς πολίτες είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες

Παρουσίασε μια συμπληρωματική στρατηγική για ενθάρρυνση των εμβολιασμών, λέγοντας "Όχι στον εφησυχασμό".

«Καθώς η ύφεση της πανδημίας δίνει μια επίπλαστη αίσθηση ασφάλειας και εφησυχασμού, είναι σημαντικό να πούμε ότι η μάχη με τον κορoνοϊό δεν έχει λήξει και ότι ασφαλείς πολίτες είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες»: το μήνυμα αυτό έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, προλογίζοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την κυβερνητική παρουσίαση των μέτρων ενθάρρυνσης του εμβολιασμού.

Εισαγωγικά, ο κ. Σκέρτσος σημείωσε: «καθώς η επιχείρηση "Ελευθερία" για τον εμβολιασμό του πληθυσμού εξελίσσεται ομαλά, έχουμε πλέον ξεπεράσει τους 8 εκατ. εμβολιασμούς, που σημαίνει ότι περισσότεροι από 4,7 εκατ. πολίτες έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και σχεδόν 3,6 εκατ. πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους». Ως εκ τούτου και «χάρη στον εμβολιασμό του πληθυσμού και την ευρεία χρήση των self test σημειώνεται τις τελευταίες εβδομάδες μια ραγδαία αποκλιμάκωση του επιδημιολογικού φορτίου της τάξης του 75%».

Συγκρίνοντας, μάλιστα, τις εμβολιαστικές επιδόσεις της χώρας μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, «η Ελλάδα εμβολιάζει περίπου 100.000 πολίτες ημερησίως, περισσότερους δηλαδή από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, και βρίσκεται στην 7η θέση στην ΕΕ των 27 ως προς το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του». Και, ευκαιρίας δοθείσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ θύμισε ότι «ήδη από τις 19 Ιουνίου η πλατφόρμα εμβολιασμού έχει ανοίξει πλέον σε όλους τους ενήλικες πολίτες της χώρας. Υπάρχει πλέον πληθώρα εμβολίων mRNA για κάθε πολίτη άνω των 18 ετών προκειμένου να κλείσει το ραντεβού του ακόμη και αύριο, αν επιλέξει να επισκεφθεί την πλατφόρμα των εμβολιασμών αυτή τη στιγμή που μιλάμε».

Ωστόσο, όπως τόνισε στη συνέχεια, και «καθώς πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα περίοδο όπου η καθολικότητα της πρόσβασης στον εμβολιασμό είναι εξασφαλισμένη, απαιτείται και μια αναπροσαρμογή στη στρατηγική μας που θυμίζω ότι έχει σαν στόχο την επίτευξη της ανοσίας του πληθυσμού σε ποσοστό άνω του 80%», δήλωσε ο Α. Σκέρτσος, για να προσθέσει: «Σήμερα, με βάση τα κλεισμένα ραντεβού που βλέπουμε στη βάση δεδομένων της επιχείρησης Ελευθερία, το 35% του γενικού πληθυσμού (ή το 42% του ενήλικου πληθυσμού) θα έχει ολοκληρώσει και με τις δύο δόσεις τον εμβολιασμό του έως το τέλος Ιουνίου και αντίστοιχα το 48% του γενικού πληθυσμού (ή το 57% των ενηλίκων) έως το τέλος Ιουλίου».

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, «καθώς η ύφεση της πανδημίας δίνει μια επίπλαστη αίσθηση ασφάλειας και εφησυχασμού, είναι σημαντικό να πούμε ότι η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει λήξει και ότι ασφαλείς πολίτες είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες. Για την επίτευξη του επιθυμητού τείχους ανοσίας απαιτείται μια συμπληρωματική στρατηγική που θα παρουσιάσουμε σήμερα και θα εξειδικεύσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, με στόχο να μην κάνουμε "κοιλιά" κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στο ρυθμό εμβολιασμού και να πείσουμε όσο περισσότερους πολίτες γίνεται να προσέλθουν για τον εμβολιασμό τους», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ο οποίος συνέχισε αναλύοντας τη στρατηγική της κλιμακούμενης πρωτοβουλίας, όπως την έχει εισηγηθεί στην κυβέρνηση η εθνική επιτροπή βιοηθικής και η οποία περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες:

Εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων του πληθυσμού, που πραγματοποιούνται ήδη και θα συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης υπέρ του εμβολιασμού. Και τέλος, την πρόβλεψη της υποχρεωτικότητας σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών που θα εξετάσουμε σε επόμενο χρόνο σύμφωνα πάντα με την εισήγηση της επιτροπής βιοηθικής.

Με αυτά τα λόγια ο Α. Σκέρτσος έδωσε ακολούθως το λόγο στον πρωθυπουργό για την ειδικότερη παροχή κινήτρων στις νεότερες ηλικίες, προκειμένου, να παρουσιάσει, σύμφωνα με τον υφυπουργό, «μια νέα πολιτική πρωτοβουλία που πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει ενισχυτικά στον εμβολιασμό και την ανοσία της κοινότητας».