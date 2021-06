Οικονομία

“Freedom Pass”: πώς θα λειτουργεί η “Κάρτα ελευθερίας”

Ποιους αφορά, πότε και πώς θα είναι διαθέσιμη και για ποιες αγορές θα χρησιμοποιείται.

Την ανακοίνωση της «Κάρτας Ελευθερίας», μιας προπληρωμένης κάρτας 150 ευρώ, που θα δίνεται από την πολιτεία σε όλους τους νέους 18-25 ετών που έχουν ήδη εμβολιαστεί, ή θα εμβολιαστούν στη συνέχεια, έκανε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για την ενθάρρυνση των εμβολιασμών, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδικότερα, η κάρτα θα λέγεται freedom pass και πρόκειται για χρεωστική ψηφιακή κάρτα αξίας 150 ευρώ, η οποία θα αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού.

Η «κάρτα ελευθερίας» θα είναι διαθέσιμη πριν το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου για όσους έχουν γεννηθεί από το 1996 έως 2003, που είναι εμβολιασμένοι ή έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση ή πρόκειται να εμβολιαστούν.

Θα χρησιμοποιείται για αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπόριου, e shops αλλά και σε όλες τις συναλλαγές με POS, ενώ θα είναι στοχευμένη και θα αφορά σε συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως αεροπορικές, ακτοπλοϊκές μεταφορές, ενοικίαση οχημάτων, καταλύματα, κάμπινγκ, ταξιδιωτικά γραφεία, μουσειακοί χώροι κ.ά.

Τέλος, η απόκτησή της είναι απλή, καθώς θα είναι διαθέσιμη μέσω ειδικής πλατφόρμας του gov.gr και ο ενδιαφερόμενος, μία ημέρα μετά την αίτησή του, θα λαμβάνει όλες τις σχετικές οδηγίες είτε μέσω sms είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Λίνα Μενδώνη: Η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο στους νέους

Η κυβέρνηση προσφέρει ένα αντίδωρο στους νέους που έχουν ήδη εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν στη συνέχεια, για ένα ελεύθερο καλοκαίρι, για τις μετακινήσεις τους και την ψυχαγωγία τους", τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σχετικά με την Freddom Pass (κάρτα ελευθερίας) που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, δηλαδή την προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ που θα καλύπτει ταξίδια, ή επισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικές εκδηλώσεις και θα αφορά τους νέους 18-25 ετων που είτε εμβολιάστηκαν είτε θα εμβολιαστούν.

«Η κυβέρνηση με την απόφασή της κάνει σαφές ότι ο εμβολιασμός είναι η μόνη δυνατότητα που παρέχει την επιστροφή στην κανονικότητα» είπε η κ. Μενδώνη, τονίζοντας ότι οι νέοι ηλικίας 18 έως 25 «είναι φυσικό οτι πιέστηκαν περισότερο από τα μέτρα για την πανδημία». «Η ανοσία των νέων εξασφαλίζει και την ανοσία των μεγαλύτερων ηλικιών, των γονιών του» πρόσθεσε η υπουργός Πολιτισμού.

Θεοχάρης για Freedom Pass: πρόκληση πρόσκληση για επιστροφή στην κανονικότητα

«Παρών» στην προσπάθεια διάδοσης του εμβολιασμού στον πληθυσμό της χώρας δηλώνει με τη σειρά του και το υπουργείο Τουρισμού, όπως τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, στη σημερινή παρουσίαση των μέτρων για την ενθάρρυνση των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού.

Αναφερόμενος στην δράση χορήγησης προπληρωμένης κάρτας, ποσού 150 ευρώ για τους νέους πολίτες 18-25 ετών, με την κωδική ονομασία Freedom Pass, ο κ. Θεοχάρης ανάφερε ότι είναι πρόκληση πρόσκληση για επιστροφή στην κανονικότητα και κάλεσε τους νέους πολίτες να την αποκτήσουν.

