Πελώνη για ινδική μετάλλαξη: επιτακτική η επιτάχυνση εμβολιασμών

Τι είπε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος για την «Κάρτα Ελευθερίας», τα άλλα προνόμια σε εμβολιασμένους και την ανησυχία για την μετάλλαξη «Δ»

«Η χώρα μας διανύει αυτή τη στιγμή πορεία ύφεσης στην πανδημία και ανάπτυξης στην οικονομία. Περνά σταδιακά στο άνοιγμα κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, αλλά παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση και επιφυλακή. Στο διάστημα που πέρασε, η Κυβέρνηση στήριξε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας πρόγραμμα που ξεπέρασε τα 40 δισ., που κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό. Τώρα -όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- προχωρά στην επιβράβευση των νέων μας 18 έως 25 ετών. Είναι τα παιδιά που είδαν τις σπουδές τους να αναστατώνονται, τους φίλους τους να απομακρύνονται, τα ταξίδια και τη διασκέδασή τους να χάνονται», ανέφερε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.

Αναφερόμενη στην «Κάρτα Ελευθερίας», την οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, επεσήμανε ότι «πρόκειται για μία οφειλή, ένα «δώρο» ευγνωμοσύνης στη νεολαία, αλλά και ένα κίνητρο στους νέους για να εμβολιαστούν, να προστατεύσουν τη ζωή τους, και να συμβάλουν στην ανάσχεση του ιού. Και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία, τώρα, που η σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας συγχρονίζεται με την εξάπλωση της μετάλλαξης “Δ”».

Τόνισε ότι «προετοιμάζεται ταυτόχρονα και θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών ένα πλαίσιο κανόνων που θα αφορά ελεγχόμενες δραστηριότητες, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπου θα δίνονται μεγαλύτερες διευκολύνσεις και δυνατότητες σε όσους είναι εμβολιασμένοι να κινηθούν, τόσο σε κλειστούς χώρους, όσο και σε ανοιχτούς χώρους έντονου συγχρωτισμού».





Για την μετάλλαξη «Δ»

Η Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι «η ανάγκη επιτάχυνσης των εμβολιασμών κρίνεται επιτακτικά αναγκαία, καθώς η νέα μετάλλαξη είναι η πιο επιθετική απ’ όλες. Στοχεύει όσους δεν εμβολιάστηκαν, αλλά μας απειλεί όλους με μία νέα περιπέτεια. Γιατί η γενική ανοσία περνάει μέσα από την ανοσία του καθενός μας. Και οι ανεμβολίαστοι θα παραμένουν αναμεταδότες του ιού. Το ζήτημα αυτό -όπως είναι γνωστό- απασχόλησε εκτεταμένα τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Στη συζήτηση που έγινε, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι λύση είναι η επιτάχυνση των εμβολιασμών. Και έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλείς. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν». Υπογραμμίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της προτεραιοποίησης που είχε χαράξει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κάθε συμπολίτης μας ηλικίας 18 ετών και άνω έχει σήμερα τη δυνατότητα να κλείσει το δικό του ραντεβού και να εμβολιαστεί άμεσα, με όποιο εμβόλιο θέλει. Ήδη, έχουν γίνει περισσότεροι από 8 εκατ. εμβολιασμοί και πάνω από 4.710.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μια δόση, ενώ περισσότεροι από 3.534.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους».

«Υπάρχουν, ωστόσο, περιοχές στις οποίες ο εμβολιασμός παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και ο κίνδυνος τοπικών εξάρσεων -ιδίως ενόψει της εισβολής της μετάλλαξης «Δ»- είναι σοβαρός. Αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε πριν από εννέα μήνες, υπάρχει επιλογή. Και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του και στην οικογένειά του, αλλά και απέναντι στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η Πολιτεία θα συνεχίσει την επιτήρηση, ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τοπικές εξάρσεις. Γιατί είναι πάντα πιο εύκολο και πιο αποτελεσματικό να ελέγχεται μια τοπική έξαρση εν τη γενέσει της, παρά να αφήνεται και να ξεφεύγει από τον έλεγχο», τόνισε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.

Για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας, η κ. Πελώνη είπε ότι «παρά την εμφάνιση αριθμού κρουσμάτων της νέας μετάλλαξης και στον τόπο μας, η επιδημιολογική κατάσταση εξακολουθεί να βελτιώνεται, καθώς μειώνεται, τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων όσο και ο αριθμός των νοσηλευόμενων. Με αυτά τα δεδομένα, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, αποφασίστηκε και ισχύει από σήμερα άρση του χρονικού περιορισμού της κυκλοφορίας. Αποφασίστηκε, επίσης, η εξαίρεση των εργαζομένων, καθώς και των αθλουμένων σε γυμναστήρια που έχουν πλήρως εμβολιαστεί από την υποχρέωση διενέργειας self test. Παράλληλα, αλλάζει και το πρωτόκολλο στην εστίαση, με αύξηση στα 10 αντί 6, του ανώτατου ορίου ατόμων ανά τραπέζι».

Για την οικονομική κατάσταση και το νέο Μεσοπρόθεσμο

‘Όπως είπε η κ. Πελώνη, «στο μεταξύ, η οικονομική κατάσταση διαμορφώνεται καλύτερα απ’ ό,τι προέβλεπαν και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη και τα νέα δεδομένα προεξοφλούν ταχεία ανάκαμψη. Επισημαίνεται ανάμεσα στα άλλα ότι:

Η χώρα μας στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου, έχει καταγράψει την τρίτη καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση σε όρους Α.Ε.Π..

Η βιομηχανική παραγωγή κινείται ανοδικά.

Οι προσδοκίες στη μεταποίηση ενισχύονται.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος «σκαρφάλωσε» περίπου στα προ-κορονοϊού επίπεδα.

Οι ιδιωτικές καταθέσεις έχουν αυξηθεί μέσα στην υγειονομική κρίση κατά 23 δισ. ευρώ.

Τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, κατά 24%.

Τα επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου είναι αρνητικά, ενώ στα πενταετή και δεκαετή ομόλογα καταγράφουν ιστορικά χαμηλά.

Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την επέκταση της γενικής ρήτρας διαφυγής στο 2021 και το 2022, την επικείμενη έναρξη εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και τη συνεχή βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας, θέτουν τις βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη την επόμενη τετραετία και διαμορφώνουν συνθήκες για ένα εντελώς διαφορετικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Με αυτά τα δεδομένα, καταρτίστηκε ήδη και κατατέθηκε στη Βουλή νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής στο οποίο προβλέπεται ανάπτυξη για φέτος στο 3,6%, για το 2022 στο 6,2%, και για τα επόμενα χρόνια στο 4% κατά μέσο όρο. Στο μεταξύ, υπογράφηκε την Παρασκευή μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Lamda Development, σύμβαση για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» στην HELLINIKON GLOBAL I S.A., και καταβλήθηκε από τον επενδυτή η πρώτη δόση ύψους 300 εκατ. ευρώ για την έναρξη του έργου στο Ελληνικό.

Αρχίζει έτσι -όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός- η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα. Θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ, θα δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και 75.000 μετά την ολοκλήρωση και στην πλήρη ανάπτυξή της, ενώ θα έχει έως τότε συνεισφορά έως 2,4% στο Α.Ε.Π.».