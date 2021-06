Κοινωνία

Χειροπέδες για πορνογραφία ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «UNCOVERII».

Τέσσερις Έλληνες και ένας Ουκρανός, ηλικίας από 27 έως 57 ετών, συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΔΗΕ), με την κατηγορία της διακίνησης πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, σχηματίστηκε και δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος ενός ακόμη ατόμου.

Σύμφωνα με την ΔΔΗΕ, στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων πραγματοποιήθηκε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «UNCOVERII». Μετά από πολύμηνη διαδικτυακή έρευνα και ψηφιακή ανάλυση των ανευρεθέντων ψηφιακών δεδομένων, με τη χρήση ειδικών λογισμικών προγραμμάτων, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν πρόσφορο προς διαμοιρασμό πλήθος αρχείων με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, ενώ μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ατόμων και προέκυψε ο τόπος κατοικίας τους.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν χρήστες με μεγάλη δραστηριότητα και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι είχαν πρόσφορα προς διαμοιρασμό συνολικά, τουλάχιστον, 3.629 αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας χρήση συνολικά τουλάχιστον 247 διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών.

Κλιμάκια αστυνομικών της ΔΔΗΕ πραγματοποίησαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων και διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους, ενώ, συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 σκληροί δίσκοι.

Από την έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια των πέντε συλληφθέντων, βρέθηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο πορνογραφίας ανηλίκων, ενώ για τον έκτο δράστη προέκυψε η εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Επίσης, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του έκτου δράστη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας ( https://portal.astynomia.gr )

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD