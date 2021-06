Παράξενα

Κρατούμενος κατάπιε εκατοντάδες δόσεις ηρωίνης! (εικόνες)

Που και πότε τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, να έχει καταπιεί μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που συνοδεύεται από φωτογραφίες:

«Έρευνα πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες του Σαββάτου 26 Ιουνίου 2021 από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε κρατούμενο του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων, ο οποίος επέστρεψε από άδεια».

Από το Υπ. ΠΡΟΠΟ τονίζεται ότι «κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί στην κατάποση 120 συσκευασιών με ηρωίνη συνολικού βάρους 200 γραμμαρίων, τα οποία και κατασχέθηκαν».

«Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε βάρος του κρατουμένου θα ασκηθεί ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος», καταλήγει η ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.