Ρωσία: Εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

Η Μόσχα πραγματοποίησε επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου διηπειρωτικού πυραύλου από το κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ.

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιτυχή δοκιμή ενός νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από το κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, το οποίο βρίσκεται νοτιοδυτικά της χώρας, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο πηγή του Υπουργείου Άμυνας.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου, δήλωσε η πηγή.

Ο τελευταίας τεχνολογίας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος είναι δημιούργημα του Ινστιτούτου Θερμοτεχνικής της Μόσχας (MIT), το οποίο υπάγεται στην ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos.

