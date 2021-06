Πολιτική

Μεταναστευτικό: Μνημόνιο συνεργασίας με τον ΔΟΜ

Σε ποιους τομείς θα αναπτυχθεί η συνεργασία με το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την καλύτερη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Η ανάγκη να εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά η νέα Εθνική Στρατηγική Ένταξης των προσφύγων με ενιαίο και συστηματικό τρόπο οδήγησε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με ένα μνημόνιο συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου αρμόδια για την Ένταξη, Σοφία Βούλτεψη και τον επικεφαλής της Αποστολής του ΔΟΜ, Τζιανλούκα Ρόκκο.

Μετά από σειρά δημιουργικών διαβουλεύσεων, οι δύο πλευρές εντόπισαν τους τομείς όπου θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους, μεταξύ των οποίων η γεωργία, η μεταποίηση, η επιχειρηματικότητα, αλλά και η υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά την ενηλικίωσή τους και των γυναικών για την πρόληψη κάθε μορφής βίας.

Έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα στέγασης, παροχής δεξιοτήτων, γλωσσομάθειας, εξοικείωσης με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στην ενίσχυση του αθλητισμού.

Με βασικό κριτήριο την αυτονομία των προσφύγων, απόλυτα αναγκαία τόσο για τους ίδιους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο η εμπειρία του ΔΟΜ, διακυβερνητικού και διεθνούς οργανισμού που ανήκει στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους.

Με 173 κράτη-μέλη και 8 χώρες που κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή, ο ΔΟΜ διατηρεί γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες και είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, έτσι, ώστε να ωφελούνται τόσο οι μετανάστες όσο και οι κοινωνίες υποδοχής.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της κ. Βούλτεψη, έχουν διαμορφώσει τη νέα Εθνική Στρατηγική για την εφαρμογή της οποίας απαιτούνται οριζόντιες δράσεις, κεντρική διεύθυνση, συνέργειες και διαρκή συντονισμό κινήσεων.

Η εμβάθυνση και η επέκταση μιας παραδοσιακής συνεργασίας, όπως αυτή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του ΔΟΜ, προϊόν πολιτικής βούλησης και μεγάλης εμπειρίας στο πεδίο, θα συμβάλουν αποφασιστικά στη χάραξη νέων δρόμων κοινωνικής ένταξης.

Στην υπογραφή του μνημονίου παρέστη και ο Γ.Γ Μετανάστευσης και Ασύλου, Πάτροκλος Γεωργιάδης.

