Κοινωνία

Καταγγελία: Ιερέας ασέλγησε σε γυναίκα μπροστά στον σύζυγό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα καταγγελία σε βάρος ιερέα σε χωριό της Τριχωνίδας.

Νέα καταγγελία σε βάρος ιερέα για σεξουαλική παρενόχληση.

Όπως αποκαλύπτει το agriniopress, και σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στην Αστυνομία στο Αγρίνιο, στις αρχές Ιουνίου, 42χρονος ιερέας σε χωριό της Τριχωνίδας, φέρεται να προχώρησε σε ασελγή πράξη σε βάρος γυναίκας, στην αυλή του σπιτιού της. Μάλιστα το περιστατικό, καταγγέλλεται πως διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια του συζύγου της γυναίκας, με αποτέλεσμα να προκληθεί φραστικό επεισόδιο.

Δυο μέρες μετά, η γυναίκα, που έχει συγγενική σχέση με τον 42χρονο, προχώρησε στην υποβολή παραπόνων στην Αστυνομία. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ασφάλειας του Αγρινίου μετά την καταγγελία ο ιερέας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και αποδέχθηκε τα σε βάρος του καταγγελλόμενα.

Οι συγγενείς της παθούσας, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά εναντίον του.

ΠΗΓΗ: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κηφισίας: έχασε το μωρό της η 27χρονη έγκυος

Χειροπέδες για πορνογραφία ανηλίκων

ΕΟΦ για AstraZeneca: Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο