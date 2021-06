Κόσμος

Φωτιά στο Λονδίνο: Συναγερμός σε σταθμό του μετρό (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στη βρετανική πρωτεύουσα. Πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από απόσταση χιλιομέτρων.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στον σταθμό Elephand and Castle στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Οι καπνοί ήταν ορατοί από απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Συγκλονιστικές εικόνες από τον τόπο της φωτιάς έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

70 πυροσβέστες με 10 οχήματα έσπευσαν για να σβήσουν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σταθμευμένα αυτοκίνητα έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Άρον-άρον απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν στο σημείο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τη γύρω περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έκρηξη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν έτσι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πηγές της Αστυνομίας αναφέρουν ότι δεν φαίνεται το περιστατικό να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

Η μεγάλη πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από περίπου δύο ώρες, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Apparently a repair shop underneath Elephant and Castle station has caught fire. Hope everyone is safe. #London #ElephantandCastle pic.twitter.com/jy3DOCnw9B — Darren (@Darren94775262) June 28, 2021

Praying for anyone affected by what happened in #elephantandcastle?????? hope everyone is ok! pic.twitter.com/5snwf6aX9L — Laura Nicole (@lauranicole_) June 28, 2021

Speaking to an officer here. An explosion occurred under the arch in the motor shop. The station and another shop!



No injuries confirmed as of yet.



Pray it stays this way!!! #elephantandcastle pic.twitter.com/ZAlbZdQrWL — VEEZEE (@veezeepeezy) June 28, 2021

