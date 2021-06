Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Αναλυτικά στοιχεία για τις περιοχές της χώρας, όπου εντοπίστηκαν, το προηγούμενο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Μονοψήφιοι μετά απο πολύ καιρό ήταν το προηγούμενο 24ώρο οι θάνατοι στην Ελλάδα, ασθενών με κορονοϊό που υπέκυψαν από επιπλοκές της νόσου, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 362 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από το σύνολο των 362 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 19 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή τους, στην Αττική εντοπίστηκαν 187 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη μόλις 15 νέες μολύνσεις, ενώ διψήφιο αριθμός νέων κρουσμάτων κατέγραψαν Ηράκλειο, Μαγνησία και Ρόδος.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

