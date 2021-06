Τεχνολογία - Επιστήμη

Απάτη στο διαδίκτυο με “επενδύσεις” και κρυπτονομίσματα

Τι προτείνει στους πολίτες - χρήστες του διαδικτύου η Δίωξη Ηλεκρονικού Εγκλήματος

Στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καταγγέλλονται το τελευταίο διάστημα περιπτώσεις διεθνούς απάτης που αφορά υποτιθέμενες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και άλλα επενδυτικά προϊόντα από διάσημα – διεθνούς φήμης πρόσωπα (πολιτικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές, επιχειρηματίες κλπ).

Ειδικότερα, η απάτη εκδηλώνεται με ανάρτηση ψευδών ειδήσεων, συνοδευόμενες από ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό, φερόμενες μάλιστα να έχουν προέλθει από την ηλεκτρονική έκδοση έγκριτων εφημερίδων και ιστοσελίδων, στις οποίες τα προαναφερόμενα πρόσωπα φέρονται να έχουν επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και άλλα επενδυτικά προϊόντα επιτυγχάνοντας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την αποκόμιση μεγάλου κέρδους.

Ακολούθως, οι αναγνώστες προτρέπονται να πράξουν το ίδιο εισάγοντας τα προσωπικά τους δεδομένα στις υποτιθέμενες πλατφόρμες επενδύσεων οι οποίες έχουν ως τελικό σκοπό την οικονομική τους εξαπάτηση.

Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προτείνει στους πολίτες – χρήστες του διαδικτύου τα ακόλουθα:

• Να ελέγχουν την εγκυρότητα των δημοσιευμάτων για επενδυτικά προγράμματα, ακόμα και όταν προβάλλονται ότι συμμετέχουν άτομα με αναγνωρισιμότητα, καθόσον αυτό στοχεύει να πεισθούν διαδικτυακοί χρήστες για την αληθοφάνεια των προβαλλομένων.

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα όσον αφορά επενδύσεις με ιδιαίτερα υψηλές και ελκυστικές αποδόσεις.

• Να μην ανοίγουν e-mails ή διαφημίσεις που προέρχονται από άτομα που δεν γνωρίζουμε ή δεν περιμένουμε.

• Να παραμένουν επιφυλακτικοί όταν τους προσεγγίζουν τηλεφωνικά ή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άτομα από επενδυτικές εταιρείες του εξωτερικού και δεν επενδύουμε τα χρήματά μας σε υπηρεσίες χωρίς να είμαστε απολύτως βέβαιοι για την αξιοπιστία τους.

• Να διατηρούν επιφυλάξεις αν η προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, καθώς και επιφυλάξεις εάν είναι πραγματική. Σκεφτόμαστε δύο φορές πριν κάνουμε κλικ. #ThinkB4UClick

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά στον αριθμό 111 88

• Στέλνοντας e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: https://twitter.com/CyberAlertGR

• Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr).

