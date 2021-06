Οικονομία

Συντάξεις: Ποιοι παίρνουν αναδρομικά, ποιοι παίρνουν αύξηση

Αναλυτικά ο προγραμματισμός για τις πληρωμές. Ποιοι παίρνουν σειρά για αυξήσεις αποδοχών και αναδρομικά εντός του Ιουλίου. Πότε θα εξοφληθούν οι «παλαιοί ασφαλισμένοι». Οι 150.000 συνταξιούχοι που μπαίνουν στην... ουρά.

Σε… τροχιά αναδρομικών πληρωμών εισέρχεται ο e-ΕΦΚΑ καθώς από την τρέχουσα εβδομάδα και για όλο το καλοκαίρι αναμένονται παράλληλα με τις τακτικές πληρωμές και έκτακτες, που αφορούν την καταβολή ποσών σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, με αναδρομικότητα που ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2019.

Αναλυτικά, με την ολοκλήρωση της καταβολής των συντάξεων Ιουλίου, ξεκινά και η πληρωμή των αναδρομικών του ν. 4760/2020 για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με τις τακτικές αλλά και εμβόλιμες πληρωμές, για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά, σε συνολικά περίπου 150.000 συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 28 Ιουνίου - 2 Ιουνίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

Σήμερα, Δευτέρα 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν 472,7 εκατ. ευρώ σε 861.799 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Αύριο, Τρίτη 29 Ιουνίου, θα καταβληθούν 543,3 εκατ. ευρώ σε 913.522 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου των συνταξιούχων του Δημοσίου και αυτών που προέρχονται από τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔEΗ.

Την ίδια ημέρα (29 Ιουνίου) θα γίνει η πληρωμή των αυξήσεων που προκύπτουν από τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν. 4670/2020 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016. Βάσει των υπολογισμών, πρόκειται για περίπου 10.800 συνταξιούχους του Δημοσίου, που θα λάβουν καθαρές αυξήσεις στην τσέπη μεσοσταθμικά 74 ευρώ.

Τα αναδρομικά έως και 21 μηνών θα καταβληθούν πιθανότατα στο τέλος Ιουλίου, με τις συντάξεις του Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως από τον Φεβρουάριο του 2021 οι συντάξεις του Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ, για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/10/2019, απονέμονται με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020. Οι παραπάνω συνταξιούχοι πληρώνονται ήδη με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από τον Μάρτιο 2021 ενώ τον Απρίλιο 2021 καταβλήθηκαν και τα οφειλόμενα αναδρομικά τους.

Οι τακτικές πληρωμές της εβδομάδας από τον ΕΦΚΑ θα ολοκληρωθούν με 14,6 εκατ. ευρώ σε 480 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ, 400.000 ευρώ σε 530 δικαιούχους για παροχές του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και 11.000 ευρώ που θα καταβληθούν σε 23 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Έκτακτες Πληρωμές

Για αύριο, Τρίτη 29 Ιουνίου, έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 9,3 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Ιουλίου, στη βάση του πρόσφατου νόμου Χατζηδάκη 4778/2021.

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον e-ΕΦΚΑ, για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016, θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πληρωμή η καταβολή των αναδρομικών από την εφαρμογή του νόμου Βρούτση (ν. 4760/2020), που αφορά την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για άνω των 30 ετών.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν αργότερα. Συγκεκριμένα, ενώ την Τετάρτη θα δοθούν τα αναδρομικά, οι μηνιαίες αυξήσεις θα δοθούν πιθανότατα έναν μήνα αργότερα, στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα πιστωθούν αυξήσεις δύο μηνών (αύξηση σύνταξης Ιουλίου και αύξηση σύνταξης Αυγούστου).

Βάσει των υπολογισμών, πρόκειται για αυξήσεις έως 220 ευρώ μηνιαίως, σε συνταξιούχους ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τραπεζών, ενώ έως 100 ευρώ εκτιμάται η αύξηση για τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ.

Στην ουρά άλλοι 150.000 συνταξιούχοι

Έως τον Σεπτέμβριο, εκτιμάται ότι θα πληρωθούν και οι περίπου 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016.

Πρόκειται για περίπου 50.000 παλαιούς συνταξιούχους με μικρή θετική προσωπική διαφορά, που αναμένουν μεσοσταθμική αύξηση κοντά στα 30 ευρώ καθώς και για 100.000 που έλαβαν αύξηση από 1/1/2019, γιατί είχαν αρνητική προσωπική διαφορά σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πρέπει να περιμένουν και νέα αύξηση, κατά μέσο όρο 40-50 ευρώ.

Πηγή: Euro2day.gr





