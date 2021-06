Οικονομία

Αντικειμενικές αξίες: Ψηφιακή εφαρμογή για τον υπολογισμό τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάθετε πόσο κοστίζει το ακίνητο που σας ενδιαφέρει, μέσω της εφαρμογής valuemaps.gov.gr

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η εφαρμογή valuemaps.gov.gr, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα, εύκολα και με ακρίβεια τη ζώνη του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού στην οποία ανήκει το ακίνητο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να υπολογίζουν την αντικειμενική αξία του, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες σχετικές παραμέτρους.

Η υλοποίηση του νέου ψηφιακού εργαλείου εντάσσεται στο πλαίσιο του τεχνολογικού και ψηφιακού εκσυγχρονισμού, που αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες της μεταρρύθμισης του πλαισίου αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, την οποία προωθεί η Κυβέρνηση, από το φθινόπωρο του 2019.

Μέσω της εφαρμογής, η οποία δημιουργήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ειδικότερα των Γενικών Γραμματέων Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστου Τριαντόπουλου και Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, αποτυπώνονται – για πρώτη φορά – όλες οι ζώνες του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε έναν ψηφιακό, δορυφορικό χάρτη της Ελλάδας.

Για την ανάπτυξη του ψηφιακού χάρτη αξιοποιήθηκε η χρήση τεχνολογιών GIS (Geographic Information System), συμπεριλαμβάνοντας και τις νέες περιοχές – επεκτάσεις και νέες ζώνες – που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων από το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Έτσι, ο πολίτης με πολύ απλό και γρήγορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η χρήση κωδικών για την είσοδο στην εφαρμογή, έχει πλέον τη δυνατότητα, αναγράφοντας μόνο τη διεύθυνση του ακινήτου ή τον ταχυδρομικό κώδικα, να αναζητά και να εντοπίζει με ακρίβεια τη ζώνη που τον ενδιαφέρει και να αντλεί όλη την πληροφόρηση, η οποία, μέχρι πρότινος, περιλαμβανόταν μόνο στους αντίστοιχους πίνακες και στα έγχαρτα αποσπάσματα χαρτών των προγενέστερων υπουργικών αποφάσεων καθορισμού των τιμών ζώνης.

Επίσης, χάρη στις πολλαπλές τεχνολογικά εξελιγμένες δυνατότητες της εφαρμογής, παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες για:

Εμφάνιση όλων των τιμών σε ενιαίο χάρτη , ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση αξιών περιοχών για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση αξιών περιοχών για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Αποτύπωση των ζωνών του αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων με μοναδική κωδικοποίησή τους πάνω στον δορυφορικό χάρτη της Ελλάδος.

με μοναδική κωδικοποίησή τους πάνω στον δορυφορικό χάρτη της Ελλάδος. Υπολογισμό της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας για ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού και εντός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων με εισαγωγή παραμέτρων υπολογισμού. Οι τιμές ζώνης, που έχουν αποτυπωθεί σε επίπεδο ζώνης, αφορούν την αξία νεόδμητου ακινήτου πρώτου ορόφου με πρόσοψη σε ένα δρόμο . Αναλογικά, μέσω της εφαρμογής αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της κάθε κατοικίας (παλαιότητα, προσόψεις κ.λπ.), μπορεί ο κάθε πολίτης να υπολογίσει την τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου του, επιλέγοντας την πρόσοψη και συμπληρώνοντας τα αναγκαία στοιχεία.

. Αναλογικά, μέσω της εφαρμογής αποτύπωσης των χαρακτηριστικών της κάθε κατοικίας (παλαιότητα, προσόψεις κ.λπ.), μπορεί ο κάθε πολίτης να υπολογίσει την τρέχουσα αντικειμενική αξία του ακινήτου του, επιλέγοντας την πρόσοψη και συμπληρώνοντας τα αναγκαία στοιχεία. Πληροφόρηση, με το πάτημα ενός κουμπιού, σχετικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες από την 1η/1/2022 .

. Εντοπισμό ζώνης στον χάρτη με όλα τα ψηφιοποιημένα στοιχεία της και άμεσο προσδιορισμό των περιοχών εκτός σχεδίου ή εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων μέχρι την ένταξή τους.

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται ο εμπλουτισμός του συστήματος, τόσο με την ψηφιοποίηση των υπόλοιπων εντύπων προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτου όσο και με την εισαγωγή ψηφιοποιημένων δεδομένων, όπως των συντελεστών δόμησης της πολεοδομίας και των συντελεστών εμπορικότητας, ώστε να αυτοματοποιηθεί πλήρως ο υπολογισμός αξίας ακινήτων.

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη νέα αυτή εφαρμογή παραμένει συνεπές στις δεσμεύσεις του για την ψηφιακή αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία, η οποία και προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο η χώρα μας να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων που θα είναι εναρμονισμένο με τις εξελίξεις στην αγορά και θα δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε η φορολογία της ακίνητης περιουσίας να διασφαλίζει τον διττό στόχο της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΦ για AstraZeneca: Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο

Τροχαίο στην Κηφισίας: έχασε το μωρό της η 27χρονη έγκυος

Χειροπέδες για πορνογραφία ανηλίκων